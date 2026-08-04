Создатели популярного тревел-проекта "Орел и Решка" публично высмеяли российское шоу о путешествиях, которое фактически копирует концепцию известной программы. Представители проекта, правда, на русском языке, иронично отнеслись к "новинке", заявив, что россияне годами эксплуатируют формат "Орла и Решки" и снова не смогли придумать ничего своего.

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В опубликованном в Instagram посте авторы обратили внимание на анонс шоу "Две стороны одной страны", которое будет выходить на российском развлекательном телеканале. Его концепция также построена на контрасте двух ведущих, путешествующих в разных условиях. Правда, только по России.

Создатели "Орла и Решки" в шутку предложили россиянам несколько "новых идей" для шоу. В частности, они написали: "Один ведущий ездит на бензине, второй – на Святом Духе". Другой вариант звучал так: "Один ведущий путешествует с ядерным оружием, второй – без".

Также они пошутили над знаменитой "золотой карточкой" из "Орла и Решки", предложив российскую версию: "У одного ведущего обычная банковская карта со 100 долларами, второй выживает с безлимитом, но на российской карте, которая везде заблокирована".

Представители шоу объяснили, что решили "помочь россиянам придумать новое тревел-шоу", ведь, по их словам, те уже много лет эксплуатируют формат "Орла и Решки".

Впрочем, такие шутки понравились далеко не всем. В комментариях под постом появилось немало возмущенных сообщений от российских пользователей, которые обвинили создателей программы в политизации и непрофессионализме.

Среди комментариев были, в частности, такие (приведены на языке оригинала):

"Давайте тогда украинцам придумаем новый язык, а то они годами используют формат русского языка".

"Давайте поможем Украине выучить свой язык, а то используют почему-то русский".

"У вас аудитория была русскоязычная. Днище просто".

"Йоу, я была о вас лучшего мнения".

"От вас такое дно… Вот зачем?"

"Иногда лучше два раза подумать, но в итоге ничего не сказать".

"А как же туризм вне политики, где профессиональная этика?"

"Такая хорошая была передача... Но когда спорт и культура становятся политизированными, это мерзко".

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший ведущий "Орла и Решки" рассказал, как он относится к тому, что место в шоу теперь можно купить за 100 тысяч евро.

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