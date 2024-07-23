Один из главных героев 'Медведя' оказался пылким фанатом Украины: его жена – украинский фотограф

Звезда сериала "Медведь" Эбон Мосс-Бакрак женат на украинке и поддерживает Украину на своей официальной странице в соцсетях. Возлюбленная американского актера – Елена Емчук, родом из Киева.

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В своих постах Мосс-Бакрак призывает донатить компании BlueCheck Ukraine, финансирующей общественные организации на передовой. Кроме того, в Instagram-профиле звезды можно увидеть украинский флаг.

Жена знаменитости Елена Емчук – известный фотограф, художница и кинорежиссер. Она родилась в Киеве, в семье спортсмена и учительницы. В подростковом возрасте Емчук с семьей эмигрировала в США, поселившись в Бруклине, Нью-Йорк.

Перед отъездом Емчук провела лето в Гидропарке, что служило вдохновением для ее одноименной книги в 2011 году. Художница сравнила эту местность с американским "Кони-Айлендом", назвав ее "советской версией, когда леса и набережные района превращаются в детскую площадку".

Украинка училась в нью-йоркской школе дизайна Парсон и колледже ArtCenter в Пасадене, Калифорния. Впервые она почувствовала тягу к фотографии, когда отец подарил ей на день рождения фотоаппарат.

Эбон Мосс-Бакрак прославился ролями в сериалах "Каратель" и "Девушки", однако многие фанаты знают его за роль Ричарда "Речи" Джеримовича в сериале "Медведь". В центре сюжета история молодого шеф-повара, возвращающегося домой в Чикаго, чтобы заняться руководством семейного бизнеса – магазина итальянских сэндвичей с говядиной. В этом году "Медведь" собрав 23 номинации на Эмми. Какие шоу попали в список кандидатов читайте в нашем материале.

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