Очки за 1000 евро, обувь – за 800: Mrs. Ukraine International 2024 рассказала, сколько стоит ее лук и новая Bentley, но сеть в восторге

Победительница конкурса Mrs. Ukraine International 2024 Ольга Компаниец стала новой героиней видео блогера Николаса Кармы, где он расспрашивает людей о ценах их образа. Несмотря на то, что красавица была одета в дорогие и очень люксовые бренды, ее не подвергли критике, как это часто можно увидеть под подобными видео, а похвалили за вкус и уверенность в себе.

Видео дня

Блогер подловил Ольгу Компаниец возле ее автомобиля Bentley, о котором также не упустил возможности спросить. Его собеседница не скрывала цены, но в то же время и не горела желанием кичиться очень дорогим авто. Ролик появился в Instagram Николаса Кармы, где собрал более 20 тысяч лайков.

Mrs. Ukraine International 2024 рассказала, что очень любит свою сферу деятельности – эстетическую медицину, в которой уже является экспертом. Прибыльная профессия позволяет ей покупать дорогие вещи и донатить для победы страны в войне.

Костюм победительницы конкурса красоты от украинского бренда стоил 700 долларов (28 тысяч гривен), а обувь от бренда Amina Muaddi – 800 евро (35 тысяч гривен).

Из аксессуаров на украинке были очки модного дома Cartier и сумка от Hermеs, цену которой Ольга Компаниец не знает, ведь это подарок ее мужа. Женщина лишь намекнула, что стоимость может превышать 10 тысяч долларов.

Однако больше всего блогера заинтересовало авто героини видео. После долгих уговоров она раскрыла, что покупала Bentley в киевском салоне за более чем 200 тысяч евро (8 миллионов 600 тысяч гривен по актуальному курсу).

Mrs. Ukraine International 2024 отметила, что заработанные деньги тратит не только на себя, но и активно донатит на ВСУ, тогда как ее муж – известный хирург – проводит операции для травмированных военных.

Поведение, вкус и позиция украинки пришлись по душе подписчикам блогера. Они не только не подвергли критике ее за дорогие бренды, но и похвалили за самодостаточность, энергетику и уверенность в себе.

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