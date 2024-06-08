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Победительницей Mrs. Ukraine International 2024 стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Фото

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
2,3 т.
Победительницей Mrs. Ukraine International 2024 стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Фото

На днях в Киеве состоялось гламурное мероприятие Mrs. Ukraine International 2024, где выбирали будущую представительницу Украины на конкурсе "Миссис Интернешнл" в США. Победительницей стала чемпионка мира по бодибилдингу, общественный деятель и эксперт в области эстетической медицины Ольга Компаниец.

Она соперничала за корону с 11 другими достойными претендентками. В Instagram красавица рассказала, как помогает детям, военным и стране во время войны.

"Я считаю, что женщины в любое время и при любых обстоятельствах должны быть красивыми и счастливыми. Что касается деятельности, то за эти годы она действительно расширилась. Кроме нашего благотворительного проекта для помощи деткам с врожденными пороками носа, которых мы оперируем на благотворительной основе уже много лет, мы оперируем наших военных, получивших травмы лица", – поделилась победительница конкурса.

Победительницей Mrs. Ukraine International 2024 стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Фото

Ольга Компаниец рассказывала, что над своим потрясающим видом работает каждый день. В ее жизни есть не только спорт, но и уход за собой и правильное питание.

Победительницей Mrs. Ukraine International 2024 стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Фото
Победительницей Mrs. Ukraine International 2024 стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Фото

Она является экспертом по эстетической медицине с более чем 20-летним опытом, а также выступает против "шаблонной красоты". Победительница считает, что с комплексами можно бороться с помощью хирургического вмешательства, однако делать это следует осторожно и с чувством меры.

Победительницей Mrs. Ukraine International 2024 стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Фото
Победительницей Mrs. Ukraine International 2024 стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Фото

На конкурсе красоты засветились певец Эль Кравчук, ведущий Анатолич, звезды сцены Тина Кароль и Юлия Санина, Монатик, актриса Наталка Денисенко, ведущий Григорий Решетник и другие знаменитости. Следует заметить, что мероприятие имело благотворительную цель.

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