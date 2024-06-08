Победительницей Mrs. Ukraine International 2024 стала чемпионкой мира по бодибилдингу. Фото

На днях в Киеве состоялось гламурное мероприятие Mrs. Ukraine International 2024, где выбирали будущую представительницу Украины на конкурсе "Миссис Интернешнл" в США. Победительницей стала чемпионка мира по бодибилдингу, общественный деятель и эксперт в области эстетической медицины Ольга Компаниец.

Она соперничала за корону с 11 другими достойными претендентками. В Instagram красавица рассказала, как помогает детям, военным и стране во время войны.

"Я считаю, что женщины в любое время и при любых обстоятельствах должны быть красивыми и счастливыми. Что касается деятельности, то за эти годы она действительно расширилась. Кроме нашего благотворительного проекта для помощи деткам с врожденными пороками носа, которых мы оперируем на благотворительной основе уже много лет, мы оперируем наших военных, получивших травмы лица", – поделилась победительница конкурса.

Ольга Компаниец рассказывала, что над своим потрясающим видом работает каждый день. В ее жизни есть не только спорт, но и уход за собой и правильное питание.

Она является экспертом по эстетической медицине с более чем 20-летним опытом, а также выступает против "шаблонной красоты". Победительница считает, что с комплексами можно бороться с помощью хирургического вмешательства, однако делать это следует осторожно и с чувством меры.

На конкурсе красоты засветились певец Эль Кравчук, ведущий Анатолич, звезды сцены Тина Кароль и Юлия Санина, Монатик, актриса Наталка Денисенко, ведущий Григорий Решетник и другие знаменитости. Следует заметить, что мероприятие имело благотворительную цель.

Ранее OBOZ.UA писал, что в США выбрали "Мисс Мэриленд", которой впервые стала трансгендерная женщина. Больше о ней – читайте по ссылке.

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