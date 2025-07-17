Очки Юлии Свириденко за более 20 тыс. грн вызвали дискуссию: в сети вступились за будущего премьер-министра

В соцсетях вспыхнул спор вокруг аксессуара претендентки на должность премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Пользователи X обратили внимание на ее очки.

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Украинец опубликовал коллаж: на одной стороне – фото Свириденко в очках, а на другой – скриншот с сайта, где похожие по дизайну очки Linda Farrow LF16LBB Meier Eyeglasses якобы стоят 19 550,94 гривны. Публикация сопровождалась саркастическим вопросом: "А сколько стоят ваши очки?"

Однако вместо ожидаемой волны возмущения расточительством, под постом поднялась лавина комментариев в защиту главы правительства. Украинцы раскритиковали самого автора, указывая на некорректность обвинений и непонимание темы. В ответ прозвучали десятки аргументов, почему подобная стоимость оправы не является роскошью, а вполне оправданной тратой, особенно для человека с недостатками зрения.

"То есть у вас не было проблем со зрением и вы не в курсе, что очки бывают не только из Авроры. Ну так сходите в Fielmann или в ЛюксОптику, посмотрите на цены".

"Мне новые хрусталики обошлись где-то в $2000. И не надо покупать дорогие очки за почти $500".

"У меня очков на 40 тысяч. Автору не понятно, что очки человек носит на своем лице, что вес этих очков имеет значение, потому что тяжелые очки = головная боль, что очки носятся годами".

"Объективно, это не дорого для оправы. Линзы еще примерно столько же выйдут, может и дороже. Ну и ей они подходят".

"Мои, например, 25 тысяч гривен и до того я работал в IT, сейчас военнослужащий. Чего вас удивляет, что министр такое может себе позволить, – не понимаю".

"Не понимаю суть вашего сообщения – хорошие очки стоят намного больше и это долгосрочная покупка. Смартфоны стоят дороже, а меняют их раз в несколько лет".

"Качество оправы и линз имеет большое значение, если вы 24/7 носите аксессуар. По вашему мнению, представитель государства какие должен носить очки, встречаясь с представителями других государств?"

В защиту Свириденко выступили и пользователи Facebook. Автор одного из комментариев с иронией пишет: "129 комментариев по поводу очков госпожи Юлии, которые стоят как половина смартфона автора поста. Потому что что-то мне подсказывает, что это он "рыгает" не с Redmi, Poco light за 2 тысячи гривен. Ходить с айфоном за 50 тысяч не мозолит, а очки за 20 – слишком дорогие".

На момент публикации новости, на сайте, откуда взята модель Linda Farrow, указана цена – 450 долларов США (около 18 830 грн). И это – только оправа. Цена линз – в зависимости от рецепта, материала и обработки – может удвоить сумму.

Таким образом, попытка разоблачить "расточительство" превратилась в более глубокую дискуссию о стандартах качества жизни, медицинских потребностях, публичном образе и общественных двойных стандартах.

Ранее OBOZ.UA писал, Зеленский согласовал состав нового Кабмина, где свою должность займет Юлия Свириденко. По его словам, Верховная Рада рассмотрит кандидатуры на ближайшем заседании.

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