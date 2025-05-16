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Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
3,7 т.
Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда 'Дизель шоу' провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч

Бывшая звезда "Дизель шоу", актриса и телеведущая Яна Глущенко вместе с мужем Олегом Збаращуком и сыном Тамерланом провела румтур своим трехэтажным домом на Киевщине. В этом просторном доме звездная семья живет более пяти лет, с 2019-го.

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По словам мужа актрисы в проекте "По домам", площадь дома с учетом всех помещений составляет около 360 кв.м. Свое семейное гнездышко под Киевом они приобрели за $200 тысяч – привлекательная цена за такое большое пространство и удобное расположение.

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Дом расположен на стыке Новобуховской и Старобуховской трасс Киевской области – локация, которую хозяева считают чрезвычайно удобной. "Даже если есть пробки, всегда можно объехать", – утверждает актриса. До переезда в собственный дом семья жила в арендованном жилье за забором, а еще раньше – в Вышгородском районе.

В просторной гостиной немало расставленных семейных портретов, которые напоминают о семейной любви. Камин и телевизор создают уют, а центр внимания – большой диван, который давно "оккупировали" домашние любимцы: две собаки – Юся и Басюша.

Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч

"Это диван для собак. Это просто моя боль.Потому что, когда выключается свет, мы идем спать, то они здесь. Они постоянно здесь. Это столько денег на химчистку уходит, что просто капец", – смеется хозяйка.

Каждый имеет свой уголок – даже ящерица

Следующей звезда показала детскую комнату своего сына Тамерлана с раскрашенной стеной, на которой рисовал сам мальчик. Кроме этого, Тамерлан имеет необычное животное – ящерицу по имени Дима, которая живет в аквариуме.

Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч
Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч

В доме также есть просторная гостевая комната, большая гардеробная со шкафом во всю стену и рабочим столом, а также огромная спальня супругов с собственной ванной. Кстати, иногда Яна и Олег ночуют в разных комнатах. Актриса утверждает, что так удобно.

Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч
Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч
Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч
Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч
Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч

Развлечения на чердаке и сауна-склад

На третьем этаже – настоящий детский рай. Там обустроена игровая зона с батутом, бильярдным столом и даже клеткой с крысой. Также там есть дополнительная кровать и гардероб.

Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч
Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч
Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч

Особый пункт – сауна, которой звезда так и не воспользовалась, а сейчас это помещение использует как склад.

Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда "Дизель шоу" провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч

Интерьер дома наполнен картинами, которые рисовали сама Яна и ее сын. Любимый уголок хозяйки – место с живыми растениями, где каждый год работают флористы. А на улице – свое пространство для души: мангал, качели, грядки с овощами и фруктами, клумбы. Самая большая роскошь – выход к реке Стугна.

Ранее OBOZ.UA писал, что Яна Глущенко назвала причину увольнения из "Дизель шоу", где проработала 10 лет, и рассказала о бурной реакции коллектива. Она добавила, что пыталась постепенно подготовить коллег по сцене к новости об увольнении, но они воспринимали это как шутку, поэтому отреагировали на соответствующую информацию довольно эмоционально.

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