Отдельная комната для одежды, батут под крышей и сауна: звезда 'Дизель шоу' провела экскурсию по своему трехэтажному дому за $200 тысяч

Бывшая звезда "Дизель шоу", актриса и телеведущая Яна Глущенко вместе с мужем Олегом Збаращуком и сыном Тамерланом провела румтур своим трехэтажным домом на Киевщине. В этом просторном доме звездная семья живет более пяти лет, с 2019-го.

Видео дня

По словам мужа актрисы в проекте "По домам", площадь дома с учетом всех помещений составляет около 360 кв.м. Свое семейное гнездышко под Киевом они приобрели за $200 тысяч – привлекательная цена за такое большое пространство и удобное расположение.

Дом расположен на стыке Новобуховской и Старобуховской трасс Киевской области – локация, которую хозяева считают чрезвычайно удобной. "Даже если есть пробки, всегда можно объехать", – утверждает актриса. До переезда в собственный дом семья жила в арендованном жилье за забором, а еще раньше – в Вышгородском районе.

В просторной гостиной немало расставленных семейных портретов, которые напоминают о семейной любви. Камин и телевизор создают уют, а центр внимания – большой диван, который давно "оккупировали" домашние любимцы: две собаки – Юся и Басюша.

"Это диван для собак. Это просто моя боль.Потому что, когда выключается свет, мы идем спать, то они здесь. Они постоянно здесь. Это столько денег на химчистку уходит, что просто капец", – смеется хозяйка.

Каждый имеет свой уголок – даже ящерица

Следующей звезда показала детскую комнату своего сына Тамерлана с раскрашенной стеной, на которой рисовал сам мальчик. Кроме этого, Тамерлан имеет необычное животное – ящерицу по имени Дима, которая живет в аквариуме.

В доме также есть просторная гостевая комната, большая гардеробная со шкафом во всю стену и рабочим столом, а также огромная спальня супругов с собственной ванной. Кстати, иногда Яна и Олег ночуют в разных комнатах. Актриса утверждает, что так удобно.

Развлечения на чердаке и сауна-склад

На третьем этаже – настоящий детский рай. Там обустроена игровая зона с батутом, бильярдным столом и даже клеткой с крысой. Также там есть дополнительная кровать и гардероб.

Особый пункт – сауна, которой звезда так и не воспользовалась, а сейчас это помещение использует как склад.

Интерьер дома наполнен картинами, которые рисовали сама Яна и ее сын. Любимый уголок хозяйки – место с живыми растениями, где каждый год работают флористы. А на улице – свое пространство для души: мангал, качели, грядки с овощами и фруктами, клумбы. Самая большая роскошь – выход к реке Стугна.

Ранее OBOZ.UA писал, что Яна Глущенко назвала причину увольнения из "Дизель шоу", где проработала 10 лет, и рассказала о бурной реакции коллектива. Она добавила, что пыталась постепенно подготовить коллег по сцене к новости об увольнении, но они воспринимали это как шутку, поэтому отреагировали на соответствующую информацию довольно эмоционально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!