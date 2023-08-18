Обзывали тараканом: Астафьева рассказала о сложном течении болезни, которую так и не смогли определить

Украинская модель и волонтер Даша Астафьева призналась, что в детстве ее травили из-за тяжелой болезни, которую так и не смогли определить. Симптомы этого недуга очень отражались на коже артистки.

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Поэтому до подросткового возраста она почти не фотографировалась. Тяжелыми воспоминаниями Астафьева поделилась в интервью Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Со мной не хотели дружить, обижали в детстве, потому что я очень много болела. У меня были проблемы с кожей. До 15 лет у меня нет фото, ничего с детства. Я не любила фотографироваться, потому что постоянно была больна. У меня раз на месяц был день, когда меня обматывали бинтами как со смолой и мне нужно было спать так, чтобы на 20 дней хватало", – вспомнила модель.

Она поделилась, что врачи ставили разные диагнозы, но до сих пор звезда точно не знает, чем были вызваны такие проблемы с кожей. Болезнь перестала мучить Астафьеву только после 15 лет.

"Это как псориаз, но до сих пор не могут сказать. Говорили – атопический дерматит, нервное заболевание. Это был как экзамен. Меня называли чесоткой, тараканом", – рассказала звезда.

Чувство юмора помогло ей пережить сложное испытание судьбы, и теперь артистка уверена, что за неудачами обязательно приходит вознаграждение.

Кстати, на этом же интервью модель показала свою "холостяцкую" квартиру, в которой не живет с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Астафьева "разнесла" певца Олега Винника за жалкое интервью, где он кичился длинными волосами. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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