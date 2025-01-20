Объявлены имена ведущих Евровидения 2025 года в Швейцарии

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2025, который состоится в мае в швейцарском Базеле, объявили имена ведущих. На мероприятии будут работать три талантливые женщины.

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Соответствующее объявление было сделано на официальном сайте Евровидения. Вести конкурс будут певица Сандра Штудер, телеведущая Мишель Хунцикер и юмористка Хейзел Брюггер.

"Они будут вашим талантливым трио ведущих в Базеле 2025 году, – сообщили организаторы. – Сандра Штудер, Мишель Хунцикер и Хейзел Брюггер будут вести Гранд-финал, который состоится 17 мая в Санкт-Якобсхалле в Базеле. На этой же площадке Хейзел Брюггер и Сандра Штудер проведут первый полуфинал 13 мая и второй – 15-го".

По данным швейцарской телерадиокомпании SRG SSR, выбор этого талантливого трио символизирует такие ценности Швейцарии, как открытость, разнообразие и чувство единства.

"Мы невероятно гордимся тем, что подписали с ними контракт. Они образуют настоящую команду мечты, – сообщили организаторы. – Это порадует зрителей во всем мире! Вместе эта команда отображает культурное и языковое разнообразие нашей страны и олицетворяет открытость Швейцарии".

Что известно о трех ведущих Евровидения 2025

Сандра Штудер

55-летняя швейцарская телеведущая, певица и актриса представляла свою страну на конкурсе в 1991 году. Тогда мероприятие проводилось в Риме. Штудер выступала под сценическим именем Sandra Simо и заняла пятое место с песней "Canzone per te". В последствии, она вела Нацотборы в Швейцарии.

Мишель Хунцикер

Актриса, певица, телеведущая и фотомодель известна своей работой на телевидении в таких странах, как Италия, Германия и Швейцарии. 47-летняя Хунцикер выросла в Остермундигене и является одной из самых известных личностей в Швейцарии.

Мишель многие жители европейских стран любят благодаря ее работе в многочисленных шоу на немецком и итальянском телевидении. Организаторы Евровидения назвали Хунцикер разносторонней медийной личностью, которая способна привнести еще больше международного колорита в песенный конкурс.

Хейзел Брюггер

Популярная швейцарская юмористка и телеведущая выступала в качестве стендап-комика в США и европейских странах. 31-летняя Брюггер родилась недалеко от Цюриха и сейчас живет в Дармштадте в Германии. По словам организаторов, Хейзел доказала, что может очаровывать публику как юмором, так и наблюдательностью.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинцы выбрали десятую финалистку Нацотбора на Евровидение 2025.

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