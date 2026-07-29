Облысение и 20 часов операций: как сейчас выглядит легендарный рестлер и актер Джон Сина, который оказался другом Украины

Американский актер и рестлер Джон Сина воспринимается большей частью зрителей как сильная и несгибаемая личность, ведь стал настоящей легендой WWE (компании, которая занимается организацией рестлинг-мероприятий) и на экранах в основном получает роли мускулистых героев. Но все же у знаменитости есть слабые места. Несколько лет назад он столкнулся с насмешками в сети из-за облысения, поэтому решился на кардинальный шаг – пересадку волос.

Видео дня

Как рассказал Джон Сина в интервью People, он перенес уже несколько операций, а для достижения наилучшего результата был готов практически на все. Он даже полностью побрил голову, чтобы врач смог выполнить работу как можно качественнее.

"Пока я пытался скрыть выпадение волос, фанаты, напротив, привлекали к этому внимание. Я видел их плакаты с надписью: "Лысый Джон Сина". Они подтолкнули меня к тому, чтобы я выяснил, какие у меня есть варианты. Я действительно углубился в эту тему, чтобы узнать о здоровье кожи головы, волос и волосяных фолликулов. Теперь у меня есть свой режим: терапия красным светом, миноксидил, витамины, шампунь, кондиционер, а также я сделал пересадку волос", – рассказывал актер.

Первую операцию Джон Сина перенес в 2024 году. Знаменитость был искренне доволен результатом процедуры, поэтому вернулся к тому же врачу, чтобы улучшить результат.

"Я подошел к нему и говорю: "Чувак, ты отлично справился. У меня есть еще один маленький лысый участок. Ты сможешь это исправить?". А он отвечает: "Смогу. Но результат будет лучше, если ты решишься побрить голову". Моя первая операция длилась 13 с половиной часов. Вторая – восемь часов", – отметил рестлер.

Чтобы избавить Джона Сину от облысения, врачи применили современный малоинвазивный метод пересадки волос – экстракцию фолликулярных единиц. Во время процедуры отдельные волосяные луковицы извлекаются из затылочной области или с боков головы и переносятся в зоны облысения.

Как подчеркнул Джон Сина, ему совсем не стыдно публично рассказывать о перенесенных операциях. Более того, он убежден, что такая трансформация поможет ему расширить актерский диапазон.

Тот факт, что знаменитость сейчас уделяет особое внимание именно киноиндустрии, неудивителен, ведь в конце 2025 года он завершил карьеру в WWE. Джон Сина провел свой последний поединок против Гюнтера 13 декабря в Вашингтоне, перед которым подписал контракт с компанией, по которому обязался выполнять роль посла.

Кстати, даже во время боев в WWE звезда имел возможность отточить актерские навыки, ведь поединки содержали в себе элементы спортивного шоу и игры: "Мне нравится импровизировать, но я не просто выхожу на ринг и действую наугад. Я тщательно готовлюсь. Начинаю с творческой части: какая история? Если мы ссоримся из-за того, что ты украл у меня десять тысяч, все, что я делаю, будет связано с твоей кражей, а все, что делаешь ты, – это попытка доказать, что ты ничего не брал".

Успех на ринге сделал Джона Сину кумиром для многих людей по всему миру, в том числе и для украинцев. Среди поклонников рестлера есть уроженец Мариуполя, страдающий синдромом Дауна, – Михаил Рогожин, который был вынужден покинуть родную страну из-за полномасштабной войны. В 2022 году он вместе с семьей переехал в Амстердам, куда специально прилетел Джон Сина ради личной встречи.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что невеста Мика Джаггера, которая моложе его на 44 года, показала редкие фото с 83-летним рокером. Беспорядочные половые связи и героин отразились на его внешности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!