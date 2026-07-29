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Облысение и 20 часов операций: как сейчас выглядит легендарный рестлер и актер Джон Сина, который оказался другом Украины

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
2,1 т.
Джон Сина откровенно рассказал о своем облысении
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Американский актер и рестлер Джон Сина воспринимается большей частью зрителей как сильная и несгибаемая личность, ведь стал настоящей легендой WWE (компании, которая занимается организацией рестлинг-мероприятий) и на экранах в основном получает роли мускулистых героев. Но все же у знаменитости есть слабые места. Несколько лет назад он столкнулся с насмешками в сети из-за облысения, поэтому решился на кардинальный шаг – пересадку волос.

Как рассказал Джон Сина в интервью People, он перенес уже несколько операций, а для достижения наилучшего результата был готов практически на все. Он даже полностью побрил голову, чтобы врач смог выполнить работу как можно качественнее.

Джон Сина перенес несколько операций по пересадке волос

"Пока я пытался скрыть выпадение волос, фанаты, напротив, привлекали к этому внимание. Я видел их плакаты с надписью: "Лысый Джон Сина". Они подтолкнули меня к тому, чтобы я выяснил, какие у меня есть варианты. Я действительно углубился в эту тему, чтобы узнать о здоровье кожи головы, волос и волосяных фолликулов. Теперь у меня есть свой режим: терапия красным светом, миноксидил, витамины, шампунь, кондиционер, а также я сделал пересадку волос", – рассказывал актер.

Первую операцию Джон Сина перенес в 2024 году. Знаменитость был искренне доволен результатом процедуры, поэтому вернулся к тому же врачу, чтобы улучшить результат.

"Я подошел к нему и говорю: "Чувак, ты отлично справился. У меня есть еще один маленький лысый участок. Ты сможешь это исправить?". А он отвечает: "Смогу. Но результат будет лучше, если ты решишься побрить голову". Моя первая операция длилась 13 с половиной часов. Вторая – восемь часов", – отметил рестлер.

Знаменитость не стесняется говорить о борьбе с облысением

Чтобы избавить Джона Сину от облысения, врачи применили современный малоинвазивный метод пересадки волос – экстракцию фолликулярных единиц. Во время процедуры отдельные волосяные луковицы извлекаются из затылочной области или с боков головы и переносятся в зоны облысения.

Как подчеркнул Джон Сина, ему совсем не стыдно публично рассказывать о перенесенных операциях. Более того, он убежден, что такая трансформация поможет ему расширить актерский диапазон.

Тот факт, что знаменитость сейчас уделяет особое внимание именно киноиндустрии, неудивителен, ведь в конце 2025 года он завершил карьеру в WWE. Джон Сина провел свой последний поединок против Гюнтера 13 декабря в Вашингтоне, перед которым подписал контракт с компанией, по которому обязался выполнять роль посла.

Рестлер побрил голову, чтобы процедура дала лучший результат

Кстати, даже во время боев в WWE звезда имел возможность отточить актерские навыки, ведь поединки содержали в себе элементы спортивного шоу и игры: "Мне нравится импровизировать, но я не просто выхожу на ринг и действую наугад. Я тщательно готовлюсь. Начинаю с творческой части: какая история? Если мы ссоримся из-за того, что ты украл у меня десять тысяч, все, что я делаю, будет связано с твоей кражей, а все, что делаешь ты, – это попытка доказать, что ты ничего не брал".

Успех на ринге сделал Джона Сину кумиром для многих людей по всему миру, в том числе и для украинцев. Среди поклонников рестлера есть уроженец Мариуполя, страдающий синдромом Дауна, – Михаил Рогожин, который был вынужден покинуть родную страну из-за полномасштабной войны. В 2022 году он вместе с семьей переехал в Амстердам, куда специально прилетел Джон Сина ради личной встречи.

Джон Сина приехал в Амстердам, чтобы встретиться с украинским парнем

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