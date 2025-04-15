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В ДТП трагически погиб композитор Андрей Гураль, работавший с топзвездами украинского шоу-бизнеса: подробности

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
5,1 т.
В ДТП трагически погиб композитор Андрей Гураль, работавший с топзвездами украинского шоу-бизнеса: подробности

В смертельном ДТП погиб один из самых талантливых представителей современной музыкальной индустрии – композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль. Авария произошла в ночь на 13 апреля в селе Оршевцы Черновицкой области.

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О трагедии сообщил радиоведущий "Буковинской волны" Олег Сирман, а детали ДТП распространили правоохранительные органы.

В ДТП трагически погиб композитор Андрей Гураль, работавший с топзвездами украинского шоу-бизнеса: подробности

"Каждый час на "Буковинской волне" звучит песня Андрея Гураля "Відлітаю". Никогда не думал, что ее слова станут пророческими. Прошлой ночью Андрей трагически погиб. Он был большим человеком с большим сердцем. Гениальным музыкантом и моим наставником", – отметил Олег Сирман.

По данным полиции Черновицкой области, трагедия произошла вечером 13 апреля. Предварительно установлено, что 61-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz E200 совершила наезд на пересекавшего проезжую часть мужчину. Пострадавшим оказался 46-летний житель Черновицкой области – впоследствии подтвердилось, что это был Андрей Гураль.

В ДТП трагически погиб композитор Андрей Гураль, работавший с топзвездами украинского шоу-бизнеса: подробности

"В результате аварии буковинец получил многочисленные травмы и умер при оказании ему медицинской помощи", – сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств трагедии.

В ДТП трагически погиб композитор Андрей Гураль, работавший с топзвездами украинского шоу-бизнеса: подробности

Андрею Гуралю было 46 лет. В течение многих лет он был одной из ключевых фигур за кулисами украинской сцены. Его талант и профессионализм внесли значительный вклад в карьеры многих артистов, среди которых – Гайтана, Тоня Матвиенко, Иво Бобул, группы "Нічлава", "Без обмежень" и другие. Его музыкальные аранжировки стали основой сотен песен, звучавших на крупнейших концертных площадках страны и в эфире ведущих радиостанций.

В ДТП трагически погиб композитор Андрей Гураль, работавший с топзвездами украинского шоу-бизнеса: подробности

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