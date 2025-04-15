В ДТП трагически погиб композитор Андрей Гураль, работавший с топзвездами украинского шоу-бизнеса: подробности

В смертельном ДТП погиб один из самых талантливых представителей современной музыкальной индустрии – композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль. Авария произошла в ночь на 13 апреля в селе Оршевцы Черновицкой области.

Видео дня

О трагедии сообщил радиоведущий "Буковинской волны" Олег Сирман, а детали ДТП распространили правоохранительные органы.

"Каждый час на "Буковинской волне" звучит песня Андрея Гураля "Відлітаю". Никогда не думал, что ее слова станут пророческими. Прошлой ночью Андрей трагически погиб. Он был большим человеком с большим сердцем. Гениальным музыкантом и моим наставником", – отметил Олег Сирман.

По данным полиции Черновицкой области, трагедия произошла вечером 13 апреля. Предварительно установлено, что 61-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz E200 совершила наезд на пересекавшего проезжую часть мужчину. Пострадавшим оказался 46-летний житель Черновицкой области – впоследствии подтвердилось, что это был Андрей Гураль.

"В результате аварии буковинец получил многочисленные травмы и умер при оказании ему медицинской помощи", – сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств трагедии.

Андрею Гуралю было 46 лет. В течение многих лет он был одной из ключевых фигур за кулисами украинской сцены. Его талант и профессионализм внесли значительный вклад в карьеры многих артистов, среди которых – Гайтана, Тоня Матвиенко, Иво Бобул, группы "Нічлава", "Без обмежень" и другие. Его музыкальные аранжировки стали основой сотен песен, звучавших на крупнейших концертных площадках страны и в эфире ведущих радиостанций.

Ранее OBOZ.UA писал, что умер известный украинский режиссер и сценарист Александр Муратов. Ему через несколько дней должно было исполниться 90 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!