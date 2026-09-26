О чем песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении 2026. Текст и видео выступления
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Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026 завершился победой Эрики Колесниченко с песней "НЕ колискова". Она получила в общей сложности 11 баллов от жюри и зрителей и будет представлять Украину на международном конкурсе, который состоится 24 октября на Мальте.
Об этом стало известно во время эфира Нацотбора на Детское Евровидение 2026. Песня победительницы – это манифест-обращение к аудитории о пробуждении, смелости и вере в себя.
Композиция "Не колискова", автором музыки и текста которой стала продюсер Национального отбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова, сочетает в себе звучание мюзикла и кейпоп-бэнгера. Победный трек Эрики Колесниченко рассказывает, что жизнь часто бывает совсем не сказкой, но если ты хочешь осуществить свои мечты – важно действовать, не бояться и верить в собственные силы.
Текст песни "Не колискова"
I, I had a dream
Where people were free and happy
A dream, a cherished dream
Where every heart was beating gladly
Then morning came, it's time to play the game
***
Почуй мене і зі мною літай
Wake up, this song's not a lullaby
***
Not a lullaby
La-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la, not a lullaby
***
Не колискова, бо від мінору всі втомились
Не просто пісня – маніфест мого життя
Так, це мистецтво, біль перетворюю на зорі
Гармонії шукаю під своє серцебиття
***
Wake up, прокидайся
Шукай свою хвилю, в собі не сумнівайся
Покажи, хто ти є, ми створені сяяти
***
Почуй мене і зі мною літай
Wake up, this song's not a lullaby
***
Хтось скаже: "Занадто"
Хтось скаже: "Смілива"
А я вірю в музику і в людей
Вони здатні на диво
Перевод английских фрагментов на украинский:
Я, я бачила сон
Де люди були вільними і щасливими
Сон, як заповітна мрія
Де кожне серце билося з радістю
А потім прийшов ранок, і настав час пограти
***
Це не колискова
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла, не колискова
Финал национального отбора на Детское Евровидение-2026 состоялся 26 сентября. За право представлять Украину соревновались шесть финалистов:
- Анастасия Пошедина,
- Роман Дорошенко,
- Эрика Колесниченко,
- Дмитрий Карабет,
- Марко Сердинский,
- Злата Солоненко.
Победителя определяли по результатам голосования жюри и зрителей в соотношении 50 на 50. Что интересно, именно поддержка фанатов принесла Колесниченко победу, ведь 11 баллов получила также другая финалистка – Злата Солоненко.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 11-летняя участница Детского Евровидения-2025 сбежала в Москву, а ее мать облила грязью Украину.
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