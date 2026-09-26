О чем песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении 2026. Текст и видео выступления

Финал Национального отбора на Детское Евровидение-2026 завершился победой Эрики Колесниченко с песней "НЕ колискова". Она получила в общей сложности 11 баллов от жюри и зрителей и будет представлять Украину на международном конкурсе, который состоится 24 октября на Мальте.

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Об этом стало известно во время эфира Нацотбора на Детское Евровидение 2026. Песня победительницы – это манифест-обращение к аудитории о пробуждении, смелости и вере в себя.

Композиция "Не колискова", автором музыки и текста которой стала продюсер Национального отбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова, сочетает в себе звучание мюзикла и кейпоп-бэнгера. Победный трек Эрики Колесниченко рассказывает, что жизнь часто бывает совсем не сказкой, но если ты хочешь осуществить свои мечты – важно действовать, не бояться и верить в собственные силы.

Текст песни "Не колискова"

I, I had a dream

Where people were free and happy

A dream, a cherished dream

Where every heart was beating gladly

Then morning came, it's time to play the game

***

Почуй мене і зі мною літай

Wake up, this song's not a lullaby

***

Not a lullaby

La-la-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la, not a lullaby

***

Не колискова, бо від мінору всі втомились

Не просто пісня – маніфест мого життя

Так, це мистецтво, біль перетворюю на зорі

Гармонії шукаю під своє серцебиття

***

Wake up, прокидайся

Шукай свою хвилю, в собі не сумнівайся

Покажи, хто ти є, ми створені сяяти

***

Почуй мене і зі мною літай

Wake up, this song's not a lullaby

***

Хтось скаже: "Занадто"

Хтось скаже: "Смілива"

А я вірю в музику і в людей

Вони здатні на диво

Перевод английских фрагментов на украинский:

Я, я бачила сон

Де люди були вільними і щасливими

Сон, як заповітна мрія

Де кожне серце билося з радістю

А потім прийшов ранок, і настав час пограти

***

Це не колискова

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла-ла, не колискова

Финал национального отбора на Детское Евровидение-2026 состоялся 26 сентября. За право представлять Украину соревновались шесть финалистов:

Анастасия Пошедина,

Роман Дорошенко,

Эрика Колесниченко,

Дмитрий Карабет,

Марко Сердинский,

Злата Солоненко.

Победителя определяли по результатам голосования жюри и зрителей в соотношении 50 на 50. Что интересно, именно поддержка фанатов принесла Колесниченко победу, ведь 11 баллов получила также другая финалистка – Злата Солоненко.

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