Фронт не только держится, но и успешно контратакует, освобождая участки оккупированной территории. Воины успешно держат оборону, а медики спасают жизни воинов. Здесь тяжело, но здесь не ноют, здесь нужны мужество, профессионализм, ответственность, сильный характер. Каждый знает, что за нами стоит украинский народ, тот самый народ, за физическое выживание которого мы сражаемся в сверхтяжелых условиях.

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Далее текст на языке оригинала.

Ворог добре розуміє, що завалити фронт вони не спроможні, тому обрали тероризувати тил, в розрахунку на те, що він посиплеться, і за спинами воїнів буде не єдина згуртована нація, а совкове болото ниття, знецінення, і "какая разница". Тому вони і обрали тактику дронового терору, і активного просування ворожих антидержавних промов співаків і співачок ротом, що комфортно сидять на морях у Європі, але дуже-дуже страждають, щоправда ми тут під КАБами та FPV, ніяк не можемо здогадатись від чого вони страждають, мабуть креветки та устриці були не свіжі, то їх і нудить. От пропоную, приєднуйтесь до Сил Оборони, в нас каша свіжа і смачна, і нас не нудить.

А ще ми добре розуміємо, що ворог зробить з українцями, якщо захисники не втримають фронт. Особисто я вже декілька разів бачив з дронів, як вони виводять і розстрілюють своїх. Не знаю за що, може відмовлялись виконувати накази. Але тепер уявіть, що вони зроблять з нами, з тими, хто пʼятий рік чинить опір, з тими, хто мав гідність вважати себе українцем, яких за переконанням Путіна – не існує, з тими, хто мав нахабство розмовляти українською "не існуючою" мовою, з тими, хто ходив не в ті церкви, і не в ті мечеті. Про родини воїнів я взагалі мовчу, з захисниками і їх родинами навіть розмовляти не будуть.

Щоб було психологічно легше, просто усвідомте, що ця війна на виснаження не закінчиться за два-три тижні. Та не дивиться і не слухайте всякий москвамовний шлак, Росія не для того інвестувала в пропаганду мільярди своїх рублів, щоб залишити ваш мозок у спокої.

Будьте сильними і мужніми, та підтримуйте Збройні сили України.