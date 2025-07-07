Новый секс-символ Украины. Как жена героя TikTok-видео 'Этот сон' Вадима Яценко реагирует на его бешеный успех в соцсетях

Вадим Яценко, главный хормейстер Львовской национальной оперы и руководитель хора "Гомон", стал настоящим открытием для широкой аудитории после того, как их выступление с песней Степана Гиги "Этот сон" набрало более 7 миллионов просмотров в TikTok. Музыканта уже называют новым секс-символом Украины.

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И пока поклонники штурмуют его страницы в соцсетях, жена Настя, тоже музыкант, а еще – певица, по словам Вадима, держит спокойствие. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Звездный хормейстер поделился личными деталями о своей семье, жене Насте Рябошапке и шестилетнем сыне Максиме: "Моя жена Настя Рябошапка – певица. Мы учились вместе еще с восьмого класса, потом вместе поступили в консерваторию. Поэтому, по сути, я уже больше жизни прожил с Настей, чем без нее. Нашему малому – шесть лет. И это лучшее, что я сделал пока в своей жизни. Максим уже понемногу интересуется музыкой, играет на фортепиано – увидим, возможно, тоже пойдет в музыкальную десятилетку, но львовскую (Вадим Яценко и его жена закончили столичную музыкальную школу им. Лысенко – Ред.)".

Музыканту уже пророчат славу нового украинского секс-символа. В частности, организаторы премии "Золотой лифон" уже отреагировали на его бешеную популярность в соцсетях интригующим постом в Facebook: "Девочки, голосуем в этом году или и так все понятно?". Напомним, в прошлом году самым сексуальным украинским художником по версии "Золотого лифона" стал звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский.

Между тем популярность, которая накрыла Яценко после вирусного видео хора в TikTok, не стала причиной ревности в семье. По его словам, они с женой хорошо понимают, как работает внимание публики, ведь оба – из художественной среды: "Ревнует ли жена меня из-за той бешеной популярности, которая накрыла? И я, и Настя сталкиваемся с вниманием. Она так же имеет много подписчиков в соцсетях. И ее популярность в соцсетях, откровенно говоря, началась еще раньше, чем моя".

Главное, как утверждает Вадим, доверие и осознание, что есть вещи, на которые не повлияешь: "Все упирается в доверие. И в осознание, что есть вещи, на которые ты не можешь повлиять. Например, сообщения от поклонников в соцсетях. К этому надо относиться спокойно, потому что ты не можешь контролировать, что пишут другие".

"Что пишут мне? Если честно, я еще даже не успел разгрести личные сообщения – сейчас просто море работы", – добавил артист.

Полное интервью с Вадимом Яценко читайте на OBOZ.UA здесь.

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