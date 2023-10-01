Новые правила и непредсказуемые поединки: на 'Голосі країни-13' стартовали вокальные баттлы. Онлайн-трансляция

В воскресенье, 1 октября, в эфире 1+1 стартовал новый пятый выпуск шоу "Голос країни-13", съемки которого впервые в истории проекта проходили в Польше при поддержке польского вещателя TVP. Начался этап вокальных батлов, который в этом сезоне вышел в обновленном формате и по новым правилам. Ранее участники сходились в поединки, а тренер выбирал, кто из них дальше продолжит участие в проекте. Теперь же зрителей ждут не только дуэты, но и трио или даже целые квартеты.

Более того, после выступления звездный наставник может как оставить всех участников, так и проститься со всеми. В следующий этап из десяти вокалистов пройдет всего четыре. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию и собирает в материале самые интересные события эфира.

В новом эпизоде будут сражаться команды Юлии Саниной и Ивана Клименко. Делать выбор им будут помогать звездные советники. У фронтвумен The Hardkiss это будет ее коллега Jerry Hеil, а подсказывать продюсеру и основателю лейбла ENKO будет группа Kalush Orchestra в составе Тимофея Музычука, Килиммена и Саши Таба.

Видео дня

Команда Ивана Клименко

Анна Корченова, дуэт NaYada и Анастасия Чабан

Начались вокальные баттлы сразу с квартета. Клименко собрал девушек вместе, ведь все они поют в народном стиле. Вокалистки под руководством тренера поразили судей и зрителей мощным номером, исполнив попурри культового хита Beggin и песни "Шум" группы Go_A. Выделить одну участницу тренеру было крайне тяжело. Он пообещал, что будет помогать в будущем всем девушкам из квартета, а также раскрыл, что в таком составе певицы запишут общий трек. Продюсер все же сделал выбор и решил продолжить путь на проекте вместе с Анастасией Чабан.

Андрей Засек, Ольга Щербак и Александра Ройко

Далее Клименко собрал трио, которое спело современный украинский хит "Танцюй зі мною повільно" музыканта Адама. Все три конкурсанта вышли на сцену с укулеле, что было впервые на сцене "Голосу країни". Многие думали, что продюсер даст шанс единственному парню из своей команды, однако тренеру понравились больше подача и вокал Ольги и Александры. Впрочем, отдавать им сразу два места Клименко не стал, а предложил продолжить дальше путь на проекте вместе в качестве дуэта. Вокалистки согласились.

Елизавета Шафорост и Юлия Белей

Звездный тренер выбрал для поп-исполнительницы и рокерши всемирно известный хит Diamonds певицы Рианны. Песня в исполнении девушек и новой аранжировке зазвучала совершенно иначе. Впрочем, другие тренеры этот эксперимент не оценили и признались, что их номер не впечатлил. И сам Клименко согласился, что ожидал более сильного выступления. Продюсер уже был готов прощаться сразу с двумя участницами, однако в конце концов решил послушать сердце, которое подсказало ему покинуть Елизавету Шафорост.

Новость дополняется...

Отметим, OBOZREVATEL также вел текстовую онлайн-трансляцию предыдущего эфира. Все подробности четвертого выпуска – смотрите в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых ярких выступлениях последних слепых прослушиваний. Впечатлить тренеров своим голосом сумели баянистка оркестра ВСУ, "Королева Польши" и другие.

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