'Никто не смеет это спросить. Боится'. Известная комикесса публично подколола Тину Кароль на премии. Видео

Украинская стендап-комикесса Валерия Мандзюк остро пошутила над певицей Тиной Кароль прямо во время церемонии награждения национальной музыкальной премии YUNA 2026. Юмористка использовала игру слов, чтобы подколоть исполнительницу за ее возраст, и заявила, что она "не такая уж и юная".

Соответствующий момент зафиксировали на камеру присутствующие на торжественном мероприятии и распространили в социальной сети TikTok. На видео можно увидеть, что Тина Кароль нормально восприняла шутку в свою сторону, более того, дала Мандзюк не менее ироничный ответ.

"Я знаю, что это всем интересно, но никто не смеет спросить. Боятся, наверное, я не знаю. Но вопрос такой: ты 15 лет не выступала на YUNA. Правильно? Почему ты согласилась сейчас, когда это супер нелогично? Что произошло?", – обратилась комикесса к певице.

Тина Кароль удивленно поинтересовалась, почему ее решение выйти на сцену премии именно сейчас является нелогичным, на что услышала юмористический ответ: "Смотри, премия YUNA (юная), а ты уже давно нет. Давай будем честны".

Певица решила не отставать от Леры Мандзюк, поэтому с улыбкой на лице представила юмористку залу со словами: "Ваши овации, малая с пробегом. За 35 километров где-то было".

Кроме того, юмористка прошлась по творчеству Тины Кароль. Мандзюк выдала, что очень любит композицию артистки "Нежно, не нежно перетерпи" и поет ее каждый раз, как идет на эпиляцию.

Напомним, что ранее между стендап-комикессой и исполнительницей были несколько натянутые отношения. Дело в том, что в конце 2024 года Мандзюк обвинила Кароль в "лживой скромности". Причиной для громкого заявления стало видео, на котором артистка показала, как путешествует поездом "Укрзалізниці" и занимается там йогой.

Тогда Тина Кароль не стала замалчивать нарекания со стороны комикессы. Знаменитость объяснила, что часто выбирает поезда для междугородних поездок, чтобы выспаться в дороге, и даже пригласила Мандзюк в совместное путешествие. Хотя они вместе никуда и не ездили, смогли уладить конфликт. Как рассказывала Лера Мандзюк, они с Тиной Кароль обмениваются сообщениями в соцсетях и время от времени видятся.

