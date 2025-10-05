После публичной ссоры и обвинений в 'лживой скромности': Лера Мандзюк призналась, общается ли сейчас с Тиной Кароль

Украинская стендап-комик Лера Мандзюк, которая ранее публично обвиняла Тину Кароль в "лживой скромности", впервые рассказала, что сейчас на самом деле происходит в их отношениях. Юмористка призналась, что после громкого спора они таки нашли общий язык и даже общаются за кадром.

В интервью программе "Ближе к звездам" Мандзюк подтвердила, что конфликт с Кароль остался в прошлом. По словам артистки, они периодически видятся, отвечают друг другу в мессенджерах и даже имеют общие планы на творчество.

"Мы можем отвечать друг другу на что-то. Но пока что прям дружбой это не могу назвать. Возможно, со временем, когда у нас будет больше взаимодействий, так и будет", – отметила Лера.

Хоть Мандзюк пока не называет Тину Кароль близкой подругой, намекнула, что они вместе работают над новым проектом. Что именно готовят, комик раскрывать не стала. В то же время она призналась, что еще недавно боялась заводить друзей из-за страха измены.

"Я всегда говорила, что у меня нет друзей. Я боялась, что близкие люди сделают мне больно, но я стала мудрее и я с гордостью могу заявить, наверное, первый раз, что у меня есть друзья и дружба – это классно", – поделилась артистка.

Что известно об их конфликте

Стендап-комик Лера Мандзюк, известная своими острыми шутками и откровенными высказываниями, имела словесную перепалку с певицей Тиной Кароль. Спор развернулся в сети после заявления юмористки, где она обвинила вокалистку в "лживой скромности" из-за видео в купе "Укрзализницы". В том ролике певица занималась йогой в вагоне поезда.

Ответ Тины Кароль тогда не заставил себя ждать – певица пригласила Мандзюк на встречу, чтобы пообщаться.

"Сейчас ведем переговоры о том, что наверняка поедем куда-то по Украине. Сядем себе в поезд, закажем чаек, будем ехать и что-то себе "сказочное", – говорила Лера.

Она также добавила, что хотела бы поехать в Ужгород, где живет ее мама: "Хочу совместить". Тогда как Тина предлагала выбрать между тремя городами – Днепром, Львовом или Ивано-Франковском. Однако пока они вдвоем так никуда и не поехали.

