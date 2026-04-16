Победители нацпремии YUNA 2026: кто из артистов получил больше всего наград. Список лауреатов

В Киеве состоялась церемония вручения национальной музыкальной премии YUNA 2026, во время которой объявили победителей в ключевых категориях. Больше всего наград в этом году получил Артем Пивоваров – три статуэтки, однако артист не присутствовал на церемонии.

По две победы получили Jerry Heil и Кажанна. Jerry Heil также не появилась на мероприятии, тогда как Кажанна присутствовала, но покинула событие до ее завершения из-за воздушной тревоги. Ее награду на сцене получала продюсер Ирина Горовая, которая отметила, что это заслуга "предыдущей команды" (до сотрудничества с ее лейбом Pomitni Кажанна была подопечной лейбла NOVA MUSIC). Весь перечень триумфаторов опубликовали в официальных соцсетях премии.

Часть статуэток в главных номинациях некому было получать лично – немало артистов проигнорировали событие. Среди них и Алена Омаргалиева, которая победила в категории "Лучшая исполнительница", а также DREVO, для которого награда за песню "Смарагдове небо" стала первой в карьере.

Полный список победителей

Лучшая исполнительница – Alena Omargalieva

Лучший менеджмент артиста – лейбл Pomitni

Лучшее концертное событие – Артем Пивоваров (7 шоу во "Дворце спорта")

Лучшая поп-группа – The Вуса

Лучшая рок-группа – Ziferblat

Лучшая песня к фильму – Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара – "Вимолив"

– Jerry Heil, MONATIK, Евгений Хмара – "Вимолив" Лучшая песня – DREVO – "Смарагдове небо"

Лучший альбом – The Maneken – "Нова ера"

– The Maneken – "Нова ера" Лучший видеоклип – Jerry Heil – "Додай гучності"

Лучшая новая версия – TVORCHI – "Мила моя"

Лучший исполнитель – Артем Пивоваров

Лучший исполнитель – Артем Пивоваров

– Кажанна – boy Лучший дуэт/коллаборация – ADAM & SASHA NOROVA – "Ау-Ау"

Нынешняя церемония стала юбилейной и впервые за пять лет состоялась в стенах "Дворца Украина". Премию YUNA (Yearly Ukrainian National Awards) вручают с 2011 года и отмечают достижения украинских артистов по решению профессионального жюри.

