'Никто не ожидал такого резонанса': СолоХа поставила точку в слухах о беременности от Тараса Цимбалюка

Украинская певица СолоХа, которую заподозрили в беременности от актера и нового главного героя шоу "Холостяк 14" Тараса Цимбалюка, раскрыла, какие отношения их связывают на самом деле. По словам артистки, романтические чувства между ними существуют только на сцене, когда вместе играют в спектакле "Наши Кайдаши", а в реальной жизни они просто коллеги. Да и ребенка она ждет от своего мужа Максима.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью на YouTube-канале Алексея Суханова. Кроме того знаменитость призналась, что впервые о подобных сплетнях узнала именно от своего избранника.

"Звонит мне муж и говорит: "Тут у меня коллеги спрашивают, ты что уже с Терезой (настоящее имя СолоХи. – Ред.) разводишься?" Я спрашиваю: "Что такое, солнышко?". А он мне: "Почитай новости". Все известные порталы пишут об этом. Я захожу в Google, там наше фото с Тарасом, что я от него беременна. Для меня это была стрессовая ситуация. Я своему мужу сказала, что люблю только его. Но когда ему уже звонят коллеги и наши кумовья, то это было странно. Никто не ожидал такого резонанса", – высказалась певица.

СолоХа поделилась, что в тот день сразу пошла к Тарасу Цимбалюку, чтобы выяснить, откуда взялись подобные слухи. Артистка предполагала, что к распространению новостей о ее беременности от актера могут быть причастны его пиарщики, или редакторы шоу "Холостяк", которые хотели привлечь внимание. Сначала коллеги по сцене решили никак не комментировать эти разговоры, однако теперь СолоХа решила расставить все точки над "і".

"Да, мой ребенок от Тараса Цимбалюка... Это правда. А точнее от его героя, Карпа Кайдашенко. Потому что Мотря в спектакле действительно беременна от героя Тараса. Поэтому мы пара в спектакле, а в жизни – нет! Это все не правда", – сказала артистка.

Как отметила СолоХа, она в третий раз беременна от своего мужа Максима, вместе с которым живет уже четыре года. Исполнительница раскрыла, что у нее с избранником действительно замечательные и крепкие отношения, однако она не показывает любимого, ведь он не хочет быть публичной личностью.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что беременная СолоХа оказалась в больнице после ссоры с коллегой по сцене.

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