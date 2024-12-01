Джаред Лето, Гвинет Пэлтроу и другие актеры, которые забыли о своих ролях в известных фильмах

Иногда актеры настолько глубоко погружаются во вселенную своего персонажа, что после завершения съемок берут продолжительный перерыв перед следующим кинопродуктом. Это необходимо для моральной перезагрузки... К примеру, английский актер Дэниел Дэй-Льюис после игры в ленте "Призрачная нить" (2017) не появлялся на экране 7 лет! Аргументировал свое решение так: "Это нас удивило: мы не поняли, что мы создали. Мы выбрали моду, а потом подумали, какого черта мы в себя впустили. Мир моды задел меня... С этим было тяжело жить". Очевидно, что такие проницательные роли невозможно забыть. А бывает и наоборот – когда приходится сниматься одновременно в нескольких крупных проектах или играть эпизодических персонажей. Вот тогда какие-то работы могут "потеряться" в памяти.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку звезд, которые забыли о том, что снялись в культовых лентах. Возможно, кто-то из них лукавил, когда говорил об этом в интервью. Но правду мы никогда не узнаем.

1. Гвинет Пэлтроу

В 2019 году американская актриса и певица Гвинет Пэлтроу сконфузилась в кулинарном шоу The Chef Show. Тогда ее коллега Джон Фавро сказал, что та снялась в кинокартине "Человек-паук: Возвращение домой" (2017). На это звезда растерянно ответила: "Я была в "Человеке-пауке"? Нет. Я была в "Мстителях" (лента, в которой Пэлтроу сыграла Вирджинию "Пеппер" Поттс. – Ред.)". Вскоре после этого актриса на шоу Jimmy Kimmel Live прокомментировала неловкий момент: "Я просто запуталась. Этих замечательных, связанных между собой фильмов Marvel так много... Честно говоря, я никогда не смотрела этот фильм".

2. Анна Кендрик

Американская актриса и кинорежиссер Анна Кендрик в 2007 году во франшизе "Сумерки" сыграла подругу главной героини Беллы Свон – Джессику Стэнли. Однако после съемок в ряде успешных лент (как вот "Идеальный голос" (2012), "Расплата" (2015) и "Мой парень – киллер" (2017)) забыла об этом. "Вот черт. Я только что вспомнила, что была в "Сумерках"", – написала она на своей странице в соцсети X (ранее – Twitter). Это может показаться шуткой, однако ее роль действительно была непримечательна на фоне вампирских интриг.

3. Джаред Лето

Американский актер и музыкант Джаред Лето в начале карьеры снялся в ленте "Городские легенды" (1998). Ему тогда досталась главная роль – Пола Гарднера, журналиста студенческой газеты... И если другие герои этой статьи хотя бы признают существование фильмов, в которых забыли, что снялись, то этот – нет. В 2002 году в интервью IGN он удивленно сказал: "Что это? Я был репортером? О чем ты говоришь?! Я даже никогда не слышал об этом фильме. Он существует? Наверное, у меня был провал в памяти".

4. Крис О'Дауд

Ирландский актер и комик Крис О'Дауд в 2013 году в кинокартине "Тор 2: Царство тьмы" снялся в эпизодической роли. Речь идет о персонаже по имени Ричард, который был на свидании с Джейн Фостер (актриса – Натали Портман). Поскольку съемки длились недолго, воспоминания о них немного "поблуждали" в дебрях памяти О'Дауда. Во время интервью с MTV News он сказал: "Боже, я забыл, что был в этом (фильме. – Ред.)... Пока ты только что не вспомнил об этом... Я думал, почему он (журналист. – Ред.) говорит со мной о фильмах Marvel?"

5. Джек Блэк

Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк в 2006 году снялся в культовой комедии "Отпуск по обмену", которую ежегодно во время зимних праздников пересматривают миллионы зрителей во всем мире. Он был в одной из главных ролей. Помните Майлза Дюмона?.. Когда кинозвезду на красной дорожке в 2019 году спросили о любимом рождественском фильме, он сразу ответил, что это – "Эльф" (2003). Далее интервьюер сказала, мог ли Блэк назвать рождественскую ленту с его участием. Тот на мгновение задумался и выдал: "У меня есть рождественский фильм? Какой? О... "Отпуск по обмену". Очевидно, он".

6. Хайди Клум

В 2001 году в ленте "Образцовый самец" немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум сыграла вымышленную версию самой себя (камео). Из-за насыщенных графиков она отказалась от эпизодической роли во второй части этого фильма. А позже забыла и о съемках в первой... "Нет, я не снималась там", – заявила знаменитость в эфире радиошоу Fitzy and Wippa. А после непродолжительной дискуссии с ведущей добавила: "Боже мой! Это – провал в памяти. Видите, что происходит, когда у вас четверо детей? Они все высасывают из вас".

7. Конан О'Брайен

Американский комик Конан О'Брайен, более известный как ведущий популярного вечернего телешоу Late Night with Conan O'Brien, снялся в роли Энди Уорголы в ленте "Странный: история Эла Янковича" (2022). Поскольку его фильмография насчитывает десятки эпизодических персонажей, не удивительно, что он забыл об одной из работ. Так, в The Howard Stern Show он сказал: "Я снялся в этом? Я и забыл, что это сделал".

Ранее OBOZ.UA писал об актерах, которые умерли до завершения съемок своего последнего фильма. Некоторых из них показали на экране, используя дублеров и технологию CGI (это – трехмерная компьютерная графика).

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