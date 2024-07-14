'Никогда такого не слышали'. Евгений Кот и Наталья Татаринцева удивили украинцев оригинальным именем дочери

Украинский хореограф Женя Кот и его жена, победительница соревнований по пол-денсу Наталья Татаринцева рассекретили имя новорожденной дочери, родившейся 10 июля, и шокировали подписчиков тем, что оно редкое. Малыша назвали Лелей.

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В частности, пара показала фото с родов, передающих весь спектр эмоций новоиспеченных родителей. На кадрах, опубликованных в Instagram, видны первые поцелуи супругов после родов, первые объятия с дочерью, усталость Натальи.

"Мы приветствуем тебя в нашем несовершенном мире и обещаем, что будем помогать видеть его в ярких цветах, оказывать помощь и заботиться о твоей безопасности и светлом будущем. Твои мама и папа", – оставили послания в комментариях молодые родители.

В комментариях с рождением ребенка поздравляли звезды шоу-бизнеса, и украинцы невероятно удивлялись редкому, но очень нежному имени:

"Сладенький ангелочек! Очень красивое, нежное имя. Радуемся вместе с вами", – написала еще одна новоиспеченная мама Иванна Онуфрийчук.

"Какое же очень сильное и нежное имя вы дали дочери! Очень удивили. Счастливой судьбы Лели!"

"Впервые слышу такое имя. Очень оригинально, мило и красиво".

"Очень необычное и редкое имя! Но такое милое".

"Никогда в жизни не догадалась бы".

"А я Лиля. Не знала, что может быть еще и Леля".

"Никогда не слышала такое имя".

Что интересно, за несколько дней до родов Наталья Татаринцева поинтересовалась у подписчиков, догадается ли кто-нибудь, как родители назовут новорожденную дочь. "Со дня на день родится наше маленькое солнышко и мы уже точно выбрали имя этой принцессе! Оно очень нежное, как наши взгляды друг на друга! Это вам подсказка к задачке", – написала молодая мама.

Как она рассказывала впоследствии, почти никто не мог догадаться, но правильный ответ несколько человек все же назвали.

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