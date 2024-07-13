Роды длились 47 секунд: Макс Чмерковский в третий раз стал отцом и показал сына, которого назвали в честь известного города

Известный украинско-американский танцор и судья шоу "Танцы со звездами" Макс Чмерковский снова стал отцом. Его жена – американская танцовщица Пета Маргатройд – родила звезде третьего сына, которого назвали в честь известного города и отца.

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О двойном имени, легких родах и самочувствии матери с ребенком артист из Украины рассказал в Instagram. Кроме того, он показал фото третьего наследника.

"Его официально выселили из мамы, и он очень милый! Мы хотели бы сообщить вам, что мама и малыш чувствуют себя прекрасно, а роды заняли около 47 секунд! Ровно одно усилие! Также благодарим всех за прекрасные сообщения, которые мы получаем. Это много для нас значит, и мы это очень ценим", – написал Чмерковский.

На первом фото он позировал с женой, державшей сына на руках. Мама нежно улыбалась новорожденному, пока отец их обнимал.

Вскоре хореограф показал первую фотографию малыша вблизи и рассекретил его имя.

"Милан Максим Чмерковский родился в 8:48 утра 12 июля. Семья полная", – написал счастливый отец.

Супруги воспитывают 7-летнего Шая и годовалого Рио. Третья беременность стала для влюбленных "сюрпризом", но они обрадовались пополнению в семье.

Ранее Пета Маргатройд показала, как сообщила эту новость мужу, когда он был на работе. Намеки возлюбленной украинец понял не сразу.

Также OBOZ.UA писал, что Макс Чмерковский восхитил первым фото второго маленького сына. Напомним, супруги давно хотели ребенка, но у танцовщицы обнаружили COVID-19, после чего врач сообщил трагическое известие о выкидыше.

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