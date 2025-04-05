'Никогда такого не было'. Певице Алене Тополе отказали в визе США

Певица Алена Тополя с начала полномасштабного вторжения нашла временное убежище от войны в Америке, где находилась с детьми год и восемь месяцев. Прошлой осенью артистка вернулась с сыновьями и дочерью в Украину. Однако, когда недавно обратилась в посольство, чтобы открыть новую визу в США, получила отказ.

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Об этом исполнительница рассказала в интервью OBOZ.UA. По словам певицы, такой ситуации еще в ее жизни не было. Мол, даже самую первую визу ей в свое время открыли на целых 10 лет.

"Разрешение на пребывание в США у меня было открыто до 25 декабря прошлого года, – рассказывает Алена Тополя. – Я поехала в посольство в Польшу, потому что наше не работает. Все документы заполнила идеально, потому что не первый раз этим занимаюсь, меня что-то спрашивали на собеседовании, я отвечала. Но разрешение не дали. Я хотела возобновить визу не потому, что имела какие-то конкретные планы, а так, на всякий случай. Да и потому, что наши родственники там. Но, видите, в посольстве не поставили разрешение в мой паспорт".

"Следует сказать, что у меня никогда такого не было. Впервые мне вообще выдали визу на 10 лет", – добавляет Елена. Речь идет о времени, когда певица рожала в США первенца – сына Романа: "Это не моя идея была – так захотел муж, а я очень не хотела туда ехать. Америка, честно говоря… Я ничего не имею против тамошних людей, но откровенно признаюсь: не люблю ее. Вот почему-то у меня такое чувство к двум странам – России и США. Еще с детства и ничего с годами не меняется".

Алена Тополя шутит, что вероятно в посольстве почувствовали ее настроение: "Наверное, почувствовали с моей стороны ноль энтузиазма по поводу этой визы. Не выдали новую – и я очень этому рада".

Полное интервью с Аленой Тополей читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 6 апреля.

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