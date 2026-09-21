"Ничего не сделал, чтобы вернуть меня": Белозир рассказала горькую правду о разводе с Недзельским и что сейчас происходит в ее сердце

Народная артистка Украины Оксана Белозир заявила, что Роман Недзельский, с которым она прожила в браке почти 33 года, ничего не сделал для того, чтобы вернуть ее после разрыва. Певица подчеркнула, что, несмотря на развод, ее отношение к бывшему мужу не изменилось: она по-прежнему считает его другом и отцом их сына, однако настаивает на "чистоте" и честности их отношений.

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Об этом 69-летняя артистка рассказала в интервью Маричке Довбенко. По словам певицы, для нее принципиально важно чувствовать себя любимой и ценной в семье.

"Если мужчина, который рядом, перестает ценить свою жену, она перестает быть счастливой. Ну, если она несчастна и обладает сильным характером, то она точно уйдет", – сказала певица.

В то же время Белозир не согласилась с формулировкой, что после развода просто "выбрала себя". Она объяснила, что на самом деле стремилась к внутреннему комфорту и возможности жить честно перед собой и близкими.

"Я не выбираю себя. Я выбираю комфорт внутри себя, чтобы творить счастье для себя, в себе и для всех, кого я люблю", – подчеркнула артистка.

По словам Белозир, ее брак с Недзельским был важной частью жизни. Она назвала его хорошим другом и призналась, что их отношения в свое время были полны любви.

"Я прожила с ним фантастическую жизнь. У нас была невероятная любовь. Я очень хотела бы, чтобы она не угасла. Но в огонь всегда нужно подкидывать дрова. Если один подкидывает, а другой нет, то это тоже неправильно", – отметила певица.

Она добавила, что еще во время развода сказала бывшему мужу: их отношение друг к другу не должно меняться из-за юридического статуса.

"Я сказала ему, когда мы разводились: между нами ничего не изменилось. Ты живешь своей жизнью. Я живу своей жизнью. Но я хочу, чтобы это было узаконено, чтобы это было честно и чисто", – рассказала Белозир.

Ведущая поинтересовалась, действительно ли Недзельский не хотел отпускать жену. На это артистка ответила довольно прямо.

"Ну, он ничего и не сделал для того, чтобы вернуть меня", – сказала она.

При этом Белозир подтвердила, что с ее стороны отношение к бывшему мужу остается теплым. По ее словам, сейчас они не встречаются, поскольку так удобно именно Недзельскому.

О сложностях в общении с бывшим мужем Белозир уже рассказывала OBOZ.UA в 2025 году. Тогда она говорила, что Недзельский до сих пор обижен на нее, не отвечает на звонки, а между ними нет контакта. В то же время дети продолжают общаться с отцом.

"Я звонила, но он не берет трубку. Но это так, пройдет. Дети ездят к нему, общаются с ним, отдыхают вместе. У нас нет никаких конфликтов или споров по этому поводу. Просто между нами пока нет диалога и контакта", – рассказывала певица.

Несмотря на разрыв с мужем, сердце Оксаны Белозир, по ее словам, сейчас свободно. На вопрос Марички Довбенко, хочет ли она, чтобы в нем появилась новая любовь, артистка не дала однозначного ответа, но назвала любовь "очень святым чувством". Белозир также пошутила, что потенциальным поклонникам может быть непросто найти к ней подход.

"Любовь, которая приходит, всегда дает новый импульс для размышлений, для работы над собой. Ну, это очень святое чувство. А мне сейчас трудно угодить", – призналась она.

По словам артистки, ее привлекают прежде всего умные и интересные люди. В то же время сейчас она не ставит перед собой цель завести новые отношения. Она добавила, что сейчас сосредоточена на работе и собственной жизни.

Оксана Белозир и Роман Недзельский прожили в браке почти 33 года. У них есть общий сын Ярослав. В конце 2022 года артистка решила официально расторгнуть брак, объяснив, что они с мужем уже давно не жили как супруги. По ее словам, еще задолго до развода они фактически стали друзьями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Оксана Белозир удивила своей реакцией на измены своих мужей и почему считает, что неверность может укрепить брак.

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