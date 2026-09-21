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"Ничего не сделал, чтобы вернуть меня": Белозир рассказала горькую правду о разводе с Недзельским и что сейчас происходит в ее сердце

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Белозир рассказала горькую правду о разводе с Недзельским
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Народная артистка Украины Оксана Белозир заявила, что Роман Недзельский, с которым она прожила в браке почти 33 года, ничего не сделал для того, чтобы вернуть ее после разрыва. Певица подчеркнула, что, несмотря на развод, ее отношение к бывшему мужу не изменилось: она по-прежнему считает его другом и отцом их сына, однако настаивает на "чистоте" и честности их отношений.

Об этом 69-летняя артистка рассказала в интервью Маричке Довбенко. По словам певицы, для нее принципиально важно чувствовать себя любимой и ценной в семье.

"Если мужчина, который рядом, перестает ценить свою жену, она перестает быть счастливой. Ну, если она несчастна и обладает сильным характером, то она точно уйдет", – сказала певица.

В то же время Белозир не согласилась с формулировкой, что после развода просто "выбрала себя". Она объяснила, что на самом деле стремилась к внутреннему комфорту и возможности жить честно перед собой и близкими.

"Я не выбираю себя. Я выбираю комфорт внутри себя, чтобы творить счастье для себя, в себе и для всех, кого я люблю", – подчеркнула артистка.

По словам Белозир, ее брак с Недзельским был важной частью жизни. Она назвала его хорошим другом и призналась, что их отношения в свое время были полны любви.

Оксана Белозир и Роман Недзельский прожили в браке почти 33 года.

"Я прожила с ним фантастическую жизнь. У нас была невероятная любовь. Я очень хотела бы, чтобы она не угасла. Но в огонь всегда нужно подкидывать дрова. Если один подкидывает, а другой нет, то это тоже неправильно", – отметила певица.

Она добавила, что еще во время развода сказала бывшему мужу: их отношение друг к другу не должно меняться из-за юридического статуса.

"Я сказала ему, когда мы разводились: между нами ничего не изменилось. Ты живешь своей жизнью. Я живу своей жизнью. Но я хочу, чтобы это было узаконено, чтобы это было честно и чисто", – рассказала Белозир.

Ведущая поинтересовалась, действительно ли Недзельский не хотел отпускать жену. На это артистка ответила довольно прямо.

Она назвала его хорошим другом и призналась, что их отношения в свое время были полны любви.

"Ну, он ничего и не сделал для того, чтобы вернуть меня", – сказала она.

При этом Белозир подтвердила, что с ее стороны отношение к бывшему мужу остается теплым. По ее словам, сейчас они не встречаются, поскольку так удобно именно Недзельскому.

О сложностях в общении с бывшим мужем Белозир уже рассказывала OBOZ.UA в 2025 году. Тогда она говорила, что Недзельский до сих пор обижен на нее, не отвечает на звонки, а между ними нет контакта. В то же время дети продолжают общаться с отцом.

"Я звонила, но он не берет трубку. Но это так, пройдет. Дети ездят к нему, общаются с ним, отдыхают вместе. У нас нет никаких конфликтов или споров по этому поводу. Просто между нами пока нет диалога и контакта", – рассказывала певица.

Несмотря на разрыв с мужем, сердце Оксаны Белозир, по ее словам, сейчас свободно. На вопрос Марички Довбенко, хочет ли она, чтобы в нем появилась новая любовь, артистка не дала однозначного ответа, но назвала любовь "очень святым чувством". Белозир также пошутила, что потенциальным поклонникам может быть непросто найти к ней подход.

Белозир пошутила, что потенциальным поклонникам может быть непросто найти к ней подход.

"Любовь, которая приходит, всегда дает новый импульс для размышлений, для работы над собой. Ну, это очень святое чувство. А мне сейчас трудно угодить", – призналась она.

По словам артистки, ее привлекают прежде всего умные и интересные люди. В то же время сейчас она не ставит перед собой цель завести новые отношения. Она добавила, что сейчас сосредоточена на работе и собственной жизни.

Оксана Белозир и Роман Недзельский прожили в браке почти 33 года. У них есть общий сын Ярослав. В конце 2022 года артистка решила официально расторгнуть брак, объяснив, что они с мужем уже давно не жили как супруги. По ее словам, еще задолго до развода они фактически стали друзьями.

Сейчас она сосредоточена на работе и собственной жизни и специально не ищет новых отношений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Оксана Белозир удивила своей реакцией на измены своих мужей и почему считает, что неверность может укрепить брак.

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Редакционная политика