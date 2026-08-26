Оксана Билозир удивила реакцией на измены своих мужей и объяснила, почему считает, что неверность может укрепить брак

Певица Оксана Билозир призналась, что готова простить измену в браке. Артистка считает: каждый человек имеет право на счастье, а неверность может приносить счастье ее партнеру, хотя эти действия будут иметь последствия.

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Более того, по ее мнению, супружеская измена иногда может даже положительно повлиять на отношения. Об этом Билозир рассказала в интервью Славе Демину.

"У меня так было, я об этом узнала и простила. Потому что каждый человек имеет право на счастье. Если это принесло счастье тому человеку, то я за него рада, но я оставляю за собой точно такое же право", – сказала певица.

Ответ Билозир удивил Демина. Он заметил, что артистка, по его мнению, могла нарушить собственные границы, простив измену ради счастья мужа.

"У меня сейчас мурашки по телу. А как же вы в это время? Вы что, ничего не чувствовали? Оскорбление, угнетение, то, что вас не уважают?" – спросил ведущий.

Однако Билозир не согласилась с такой интерпретацией. Она заявила, что для нее измена и неуважение – разные вещи.

"Так было всю мою жизнь – что мужчины могут себе легко позволять такие вещи. И их не интересует, как это отражается на другом человеке. Им это никогда не интересно", – пояснила артистка.

На вопрос, почему она позволяла так с собой обращаться, Билозир резко опровергла, что давала на это согласие.

"Я не позволяла. Я смирилась. Каждый человек имеет право. Если человек себе такое позволил, он понес ответственность за это. Он потерял мою любовь, мое уважение, мое доверие. Но всегда нужно давать человеку шанс", – подчеркнула певица.

По словам Билозир, после измены семья вполне может остаться вместе. Она считает, что откровенный разговор и переосмысление отношений иногда способны даже укрепить брак. Певица добавила, что измена может стать своеобразным "встряхиванием" для супругов и заставить партнеров понять, что для них на самом деле важно.

"Такие вещи вызывают более сильный прилив любви, ощущение подлинности: где настоящее – где ненастоящее, где временное – где вечное. Каждый человек – будь то мужчина или женщина – должен почувствовать этот стресс, эту встряску внутри себя. Почему за это нужно наказывать сразу с первого раза? Я этого не понимаю", – сказала Билозир.

В то же время Билозир подтвердила, что ее мужья не были инициаторами разрыва – первые два брака расторгала именно она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Оксана Билозир ответила, действительно ли она готовится выйти замуж через два года после разрыва с Романом Недзельским.

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