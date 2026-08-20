Украинская ведущая Янина Соколова отреагировала на громкие угрозы певицы Оли Поляковой подать на нее в суд из-за якобы распространения "ложной информации". Журналистка дала понять, что совершенно не боится подобных запугиваний, мол, "ватники" неоднократно пытались оспорить ее деятельность в правовом поле, однако ни одного дела не выиграли.

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Кроме того, как подчеркнула Соколова на своем YouTube-канале, ее главная задача – разоблачать людей, которые так или иначе работают в интересах страны-агрессора. Одной из таких личностей она считает и Полякову, учитывая, что в тот период, когда Украина приходила в себя после сложных боев защитников за Дебальцево в Донецкой области, артистка была ведущей российской премии на канале RU.TV.

"То есть нас уже уничтожал противник, а Оля Полякова в центре Москвы вела премию с россиянами. Как к этому можно относиться? Нам не впервые приходится бороться в суде. "Вата" систематически подавала на меня в суд. Ни одного суда "вата" не выиграла за все годы нашей деятельности", – подчеркнула ведущая.

Янина Соколова подчеркнула, что будет всеми способами пытаться объяснять согражданам, каким образом те или иные люди дошли до того, что начали "работать на противника". В частности, для нее важно подсветить, укрепляют ли Украину нарративы, которые транслируют публичные личности, или, наоборот, вредят нам.

"Это просто экзистенциальная история. На мой взгляд, есть украинцы с абсолютно проукраинской позицией, а есть те, кто перекрасился и считает, что никто ни в чем не виноват. Как будто здесь непонятно, за что существует культура кенселинга. Затем они имеют наглость приходить и отстаивать свое право представлять страну, при том что должны 20 раз покаяться за то, что они делали. Объяснить, почему они приезжали в страну-агрессора, чтобы заработать деньги, и обнимались с представителями путинского режима", – добавила журналистка.

Почему возник скандал

Оля Полякова четко не объяснила, почему хочет подать иск против Янины Соколовой в суд, однако ведущая предположила, что это связано с ее резким постом в адрес певицы. После того как исполнительница дала интервью Рамине Эсхакзай, в котором раскритиковала деятельность ТЦК и сравнила Украину с "концлагерем", журналистка заявила: артистка присоединилась к "продвижению тезисов российской пропаганды". Соколова также напомнила, что Полякова выступала в кокошнике в Москве, однако здесь возник нюанс – сначала вместо столицы РФ был указан Крым. Похоже, именно это певица расценила как клевету.

"Критика – это нормально, но ложь – это ненормально. Поэтому за распространение ложной информации обо мне я буду отстаивать свою честь и достоинство в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой. Свобода слова – это право говорить то, что думаешь. Но это не свобода – выдумывать факты о других людях и распространять их как правду", – сказала певица.

Особое внимание Оля Полякова уделила тому, что не отказывается от своих убеждений относительно системы мобилизации и ситуации с задержанием людей на улицах представителями ТЦК. Она подчеркнула, что извинилась лишь за использование термина "концлагерь", ведь с ней связались военные, которые пережили ад российского плена, и объяснили, почему это слово для них болезненно.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Приходько "разоблачила" Полякову после скандального интервью, но еще больше разозлила украинцев.

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