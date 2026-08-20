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"Ни одного суда вата не выигрывала". Янина Соколова жестко ответила на угрозы Оли Поляковой и напомнила ей о выступлении в Москве

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
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Янина Соколова ответила Оле Поляковой после угроз подать на нее в суд
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Украинская ведущая Янина Соколова отреагировала на громкие угрозы певицы Оли Поляковой подать на нее в суд из-за якобы распространения "ложной информации". Журналистка дала понять, что совершенно не боится подобных запугиваний, мол, "ватники" неоднократно пытались оспорить ее деятельность в правовом поле, однако ни одного дела не выиграли.

Кроме того, как подчеркнула Соколова на своем YouTube-канале, ее главная задача – разоблачать людей, которые так или иначе работают в интересах страны-агрессора. Одной из таких личностей она считает и Полякову, учитывая, что в тот период, когда Украина приходила в себя после сложных боев защитников за Дебальцево в Донецкой области, артистка была ведущей российской премии на канале RU.TV.

"То есть нас уже уничтожал противник, а Оля Полякова в центре Москвы вела премию с россиянами. Как к этому можно относиться? Нам не впервые приходится бороться в суде. "Вата" систематически подавала на меня в суд. Ни одного суда "вата" не выиграла за все годы нашей деятельности", – подчеркнула ведущая.

Соколова отреагировала на угрозы Поляковой

Янина Соколова подчеркнула, что будет всеми способами пытаться объяснять согражданам, каким образом те или иные люди дошли до того, что начали "работать на противника". В частности, для нее важно подсветить, укрепляют ли Украину нарративы, которые транслируют публичные личности, или, наоборот, вредят нам.

"Это просто экзистенциальная история. На мой взгляд, есть украинцы с абсолютно проукраинской позицией, а есть те, кто перекрасился и считает, что никто ни в чем не виноват. Как будто здесь непонятно, за что существует культура кенселинга. Затем они имеют наглость приходить и отстаивать свое право представлять страну, при том что должны 20 раз покаяться за то, что они делали. Объяснить, почему они приезжали в страну-агрессора, чтобы заработать деньги, и обнимались с представителями путинского режима", – добавила журналистка.

Ведущая напомнила, что певица выступала в РФ после 2014 года

Почему возник скандал

Оля Полякова четко не объяснила, почему хочет подать иск против Янины Соколовой в суд, однако ведущая предположила, что это связано с ее резким постом в адрес певицы. После того как исполнительница дала интервью Рамине Эсхакзай, в котором раскритиковала деятельность ТЦК и сравнила Украину с "концлагерем", журналистка заявила: артистка присоединилась к "продвижению тезисов российской пропаганды". Соколова также напомнила, что Полякова выступала в кокошнике в Москве, однако здесь возник нюанс – сначала вместо столицы РФ был указан Крым. Похоже, именно это певица расценила как клевету.

Соколова изменила в посте упоминание о выступлении Поляковой в Крыму

"Критика – это нормально, но ложь – это ненормально. Поэтому за распространение ложной информации обо мне я буду отстаивать свою честь и достоинство в суде. В частности, соответствующий иск будет подан против Янины Соколовой. Свобода слова – это право говорить то, что думаешь. Но это не свобода – выдумывать факты о других людях и распространять их как правду", – сказала певица.

Особое внимание Оля Полякова уделила тому, что не отказывается от своих убеждений относительно системы мобилизации и ситуации с задержанием людей на улицах представителями ТЦК. Она подчеркнула, что извинилась лишь за использование термина "концлагерь", ведь с ней связались военные, которые пережили ад российского плена, и объяснили, почему это слово для них болезненно.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Приходько "разоблачила" Полякову после скандального интервью, но еще больше разозлила украинцев.

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