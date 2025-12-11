Американский актер Джонни Депп, который в свое время высказывал проукраинскую позицию и публично опровергал российские фейки, объявил, что его студия IN.2 Film будет продюсировать первую в истории англоязычную экранизацию романа россиянина Михаила Булгакова. Проект анонсировали на Кинофестивале Красного моря, где Депп появился вместе с продюсерами россиянкой Светланой Дали и Грейс Ло.

Видео дня

Как сообщает Variety, съемки планируют начать в конце 2026 года. В проекте задействованы Стивен Дойтерс, Стивен Малит, россиянка Наташа Рогал и другие продюсеры.

Интересно, что Дали и Ло параллельно судятся с агентством Luminosity Pictures из-за русскоязычной адаптации этого же романа, которая стала "хитом" в РФ. Они заявляют, что имеют исключительные права на произведение. Теперь же продюсируют англоязычный вариант – вместе с Деппом, который еще и может исполнить одну из главных ролей.

Синопсис проекта описывает классический сюжет "Мастера и Маргариты": путешествие дьявола по Москве 1930-х, "философскую глубину" и "духовный бунт". Но в этом контексте невольно возникает вопрос: будет ли в фильме хотя бы упоминание о том, что автор этих "философий" презирал украинцев и оправдывал захват Киева большевиками? Пока команда об этом не упоминает.

Депп, впрочем, активно возвращается в Голливуд: он ведет переговоры о роли Эбенезера Скруджа в новой экранизации "Рождественской песни", готовится сниматься вместе с Пенелопой Крус в боевике "Дневной пьяница" и впервые с 2018 года получает крупные студийные предложения.

На этом фоне его проукраинские жесты являются деструктивными. Летом 2023 года актер встретился с украинской художницей Ириной Федоренко, выходкой из Мариуполя, и во время концерта Hollywood Vampires в Штутгарте поддержал Украину прямо со сцены: на экранах появился сине-желтый флаг. Депп также обсуждал с художницей российские фейки о его вымышленных гастролях РФ, которые Кремль распространял для пропаганды.

Hollywood Vampires не раз выражали поддержку украинцам, в частности исполняя Heroes на фоне кадров войны. Между тем в РФ придумывали, будто Депп собирается записывать трек с российской группой, но актер это неоднократно отрицал.

И именно после всех этих жестов поддержки артист берется воплощать на экране роман автора, которого Украинский институт нацпамяти называет символом российской имперской идеологии и украинофобии.

Стоит напомнить: сам Михаил Булгаков – не просто российский автор, а писатель, которого эксперты Украинского института нацпамяти называют одним из самых последовательных имперцев своего времени. УИНП подробно описал его украинофобские взгляды, пренебрежение к украинской государственности, высмеивание украинского языка и культуры, а также полное неприятие существования украинской нации.

Специалисты отметили: Булгаков своим творчеством глорифицировал российскую имперскую политику и демонизировал украинцев настолько, что его идеи сегодня напрямую перекликаются с кремлевской пропагандой и путинизмом.

Ранее OBOZ.UA писал, что голливудский режиссер Вуди Аллен всю жизнь фанател от РФ. 50 лет назад он снимал пародию на русскую классическую литературу, в частности работы Льва Толстого и Федора Достоевского. И даже в свои девяносто выступает для россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!