Неузнаваемая Карла Бруни в слезах провела Николя Саркози в тюрьму: их прощание сняли на камеру. Фото

Во вторник, 21 октября, бывший президент Франции Николя Саркози отправился в тюрьму Ла-Санте отбывать пятилетний срок заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании. В исправительное учреждение его провела жена, экс-модель Карла Бруни, которая выглядела подавленной и не могла сдержать слез.

Как сообщает The Independent, супруги почти все время держались за руки, а перед тем, как Саркози сел в автомобиль и отправился в тюрьму, нежно обнялись и поцеловались. На кадрах с их прощания, которые сделали фотографы, даже не сразу можно узнать Карлу Бруни, ведь за последнее время она сильно изменилась.

Бывший президент Франции предстал перед публикой в белой рубашке с галстуком, темном джемпере, серых брюках и пиджаке. В свою очередь Карла Бруни выбрала едва ли не траурный образ, ведь одела черный костюм и обтягивающий свитер.

Экс-модель решила не наносить на свое лицо ни капли макияжа в этот печальный день для их семьи. Под глазами Бруни появились заметные мешки. В частности, за довольно короткий срок она сильно похудела, ведь еще месяц назад не имела таких впалых щек.

Николя Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, площадь которой составляет 9-12 квадратных метров. Он будет иметь доступ к телевизору за ежемесячную плату в размере 14 евро, и стационарному телефону.

Как отметил адвокат Саркози, он взял с собой в тюрьму несколько свитеров, беруши, а также книги, среди которых "Граф Монте-Кристо" писателя Александра Дюма. Произведение раскрывает историю заключенного мужчины, который планирует отомстить тем, кто его предал.

Что известно о судебном приговоре Саркози

Бывшему президенту Франции был вынесен приговор за получение миллионов от режима диктатора Ливии Муаммара Каддафи для финансирования его предвыборной кампании в 2007 году. Николя Саркози отрицает все обвинения в свою сторону, более того, считает это дело "политически мотивированным". Он готовит апелляцию, чтобы обжаловать решение суда.

"Я не боюсь тюрьмы. Я буду держать голову высоко поднятой, даже у ворот тюрьмы", – говорил экс-президент Франции перед заключением.

Проблемы с законом возникали и у Карлы Бруни. Летом бывшей модели выдвинули обвинения в манипулировании свидетелями и участии в преступном сообществе по тому же делу, что и ее муж. Прокуроры считают, что Бруни могла попытаться повлиять на предпринимателя Зиада Такиеддина, который утверждал, что доставлял наличные из Триполи предвыборной команде Саркози. Экс-модель тоже отрицает какие-либо нарушения закона со своей стороны.

