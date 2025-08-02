Дочь французской певицы итальянского происхождения Карлы Бруни и ее мужа, 23-го президента Франции Николя Саркози, который известен своими неоднозначными политическими высказываниями относительно независимости Украины, – Джулия – довольно активно экспериментирует со своей внешностью. Ранее 13-летняя девочка делилась контентом, где позировала на камеру без грамма косметики, однако теперь делает яркие макияжи, и даже нарастила длинные ресницы.

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Кроме того, судя по социальным сетям дочери исполнительницы и политика, она предпочитает довольно откровенный стиль одежды. Девочка любит одевать облегающие платья, открытые топы и короткие шорты.

Такие изменения во внешнем виде Джулии Саркози вызвали довольно активное обсуждение в сети. Некоторые пользователи отмечали, что девочка унаследовала прекрасную внешность от звездной мамы и подчеркивает ее благодаря различным бьюти-процедурам. Со своей стороны другие пользователи сети считают, что теперь дочь Николя Саркози выглядит значительно старше своего реального возраста.

Кстати, сама девочка абсолютно никак не реагирует на негатив. Она игнорирует хейтерские комментарии под постами и, кажется, даже не задумывается прекратить вести свой блог.

Стоит отметить, что отдавать предпочтение более яркому внешнему виду Джулия Саркози начала не так давно. Девочка занимается конным спортом и часто показывает кадры со своих тренировок. Просматривая архивные фотографии дочери Карлы Бруни, можно заметить, что раньше она была сторонницей натуральности.

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