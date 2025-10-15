'Неоднозначный' Дорн рассказал, как ставит языковой вопрос в семье: полноценно на украинский не перешли, но...

Скандальный украинский певец Иван Дорн, который довольно часто выступает на одних концертах с "хорошими" россиянами, раскрыл, на каком языке общаются в их семье. По словам исполнителя, они полностью не отказались от русского, однако после начала большой войны все чаще стали использовать соловьиный.

Кроме того, в семье артиста иногда даже устраивали дни украинского языка. Об этом Дорн рассказал в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

"Я точно начал более смело общаться на украинском с друзьями, которые полностью перешли на него. До этого я как бы стеснялся сам себя, разговаривая на украинском. Потом я прекратил это делать, но полноценно не переходил и в семье общаюсь на русском. Однозначно украинский начал появляться в нашей семье чаще. Иногда просто переходили на него, в частности, у нас был день украинского языка", – поделился певец.

Как отметил Иван Дорн, они с женой поставили языковой вопрос более принципиально в обучении своих детей. Артисту всегда было важно, чтобы с сыном и дочерью занимались исключительно украиноязычные преподаватели.

Что известно о неоднозначной позиции Ивана Дорна

После начала полномасштабного вторжения исполнитель публично обратился к россиянам и призвал их помочь остановить "убийственную войну". Дорн эмоционально отметил, что украинцы хотят сами "вершить свою судьбу" и нам больше никто не нужен. Не смог артист оставить без внимания и вторжение оккупантов в его родной город Славутич. Он отметил, что планировал провести в населенном пункте свою старость и совсем не понимает, зачем он россиянам.

А вот отношение Ивана Дорна к языку всегда было неоднозначным. В июне 2022 года исполнитель заявил, что будет продолжать общаться на русском, мол, "язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что в первую очередь, им пользуется главный враг Украины – РФ".

В 2023-м певец решил попытаться "отбелить" свою репутацию перед украинцами. Дорн извинился за то, что после 2014 года не прекратил сотрудничать с артистами из РФ, а также за скандальное интервью Дудю, где назвал войну на Донбассе "ссорой братских народов".

"Да, я неидеальный украинец. Вы об этом знаете. Недавно пересматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я действительно там звучу. Да, грубо. И это меня тоже научило многому. Поэтому прошу прощения за это, а также за то, что я сделал это только через 5 лет. Если полностью смотреть, то градус ненависти ко мне будет ниже. Искренне извиняюсь. Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, осознать", – говорил певец.

Однако это "раскаяние" не остановило Дорна от выступлений на одной сцене с "хорошими" россиянами. Летом прошлого года он принял участие в концерте, где спели Монеточка и Noize Mc, которые якобы выступают против войны, а также украинки Луна и Dakooka.

Засветился артист в компании "хороших" россиян и в начале этого года. На мероприятии присутствовали: режиссер Филипп Авдеев, актеры Один Байрон, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Михаил Поляков, Варвара Шмыкова, Гурген Цатурян, Гоша Кудренко, Никита Еленев, певица Ян Ге, композитор Даниил Орлов и балерина Надежда Павлова. Иван Дорн выступал с плакатами, где было написано "беженцы" (refugees), а также "изгнанники" (exiles).

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Иван Дорн "украинизировал" уличного музыканта из Беларуси и перевел свой хит "Стыцамэн".

