Иван Дорн 'украинизировал' уличного музыканта из Беларуси и перевел свой хит 'Стыцамэн': россияне обозвали его 'клоуном', а украинцы в восторге

36-летний певец Иван Дорн, который во время большой войны живет и развивает карьеру за рубежом, решил поучить украинскому языку уличного музыканта из Беларуси. Юноша с гитарой подошел к исполнителю и они вместе спели его хит "Стыцамэн", однако несколько в необычном формате. Композиция прозвучала на соловьином.

Соответствующий ролик появился на странице белоруса в Instagram. Публикацию он коротко подписал: "Вот так на улице рождаются новые хиты".

На ролике можно увидеть, что музыкант на русском обратился к Ивану Дорну с вопросом, какая его любимая песня. Вероятно, услышав язык страны-агрессора, исполнитель решил уточнить, откуда парень. Когда тот сказал, что является уроженцем Беларуси, Дорн предложил спеть на украинском его трек. Переведенные строки звучат так: "Найулюбленіша музика тут лунає. Мені треба трохи драйву, тебе на танцпол кличе".

Обновленная версия композиция вызвала довольно неоднозначную реакцию у пользователей сети. Так, например, некоторые украинцы в комментариях похвалили Дорна:

"Наконец-то оригинал!"

"Иван Дорн – респект".

"Пан Иван, подарите миллениалам несколько ваших невероятных хитов на украинском. Люблю ваше творчество, но язык России для меня очень травмирующий сейчас".

А вот россияне в истерике отметили, что певец просто испортил хит:

"На украинском получилась какая-то "шляпа".

"Как испортить свою же песню за одну секунду".

"Клоун, русский забыл?".

Что известно о позиции Ивана Дорна

После 24 февраля 2022 года певец опубликовал видеообращение к россиянам, где призвал их помочь остановить "убийственную войну". Он отметил, что украинцы хотят сами вершить свою судьбу и нам никто не нужен. В частности, Иван Дорн довольно эмоционально высказался о вторжении оккупантов в родной город Славутич, где оставались его родные. Он говорил: "Весь город для меня сверхважен, потому что я планировал еще там свою старость встретить. Это самый молодой город Украины, супер архитектура, супер люди. Я не понимаю, зачем вообще они туда полезли, зачем им нужен этот город. Там нет такой сверхважной инфраструктуры, он стоит в стороне от всего". Однако позже артист заявил, что, несмотря на войну, будет продолжать общаться на русском. По его мнению, "язык ни в чем не виноват".

В 2023-м исполнитель решил извиниться за все "грехи", в том числе за сотрудничество с россиянами и скандальное интервью Юрию Дудю, где назвал войну "ссорой братских народов". Он заговорил о себе как о "неидеальном украинце", однако окончательно исправить репутацию не смог. В конце того же года стало известно, что в новогоднюю ночь он выступит в отеле Klapa Resort на Бали, куда попасть могут все желающие. Новость о концерте распространяли и для русскоязычных комьюнити на острове. Позже стало известно, что владелец комплекса сам является гражданином страны-агрессора. Мероприятие рекламировали блогеры из РФ.

Летом прошлого года Иван Дорн принял участие в концерте вместе с Монеточкой и Noize Mc, которые якобы выступают против войны, а также украинками Луной и Dakooka. Артист спел несколько треков на соловьином, что показал в соцсетях, однако скрыл тот факт, что не отказался и от русскоязычного репертуара. Да и в этом году Иван Дорн успел засветиться в компаний "хороших русских". Он посетил вечеринку, где среди гостей были: режиссер Филипп Авдеев, актеры Один Байрон, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Михаил Поляков, Варвара Шмыкова, Гурген Цатурян, Гоша Кудренко, Никита Еленев, певица Ян Ге, композитор Даниил Орлов и балерина Надежда Павлова.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что невиданное ранее фото Ивана Дорна стало вирусным в сети. певца сравнили с "алкашом".

