Немецкая певица Марлен Маас приехала на кладбище военных во Львове и спела на украинском языке. Видео

Немецкая певица и волонтер Марлен Маас приехала во Львов, чтобы почтить память парамедика медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирины "Чеки" Цыбух, погибшей на Харьковском направлении. Звезда была поражена ее письмом, поэтому приняла решение спеть на могиле героини в вышиванке.

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У "Чеки" было пристрастие к музыке. Даже на ее похоронах украинцы пели 10 отечественных композиций, которые выбрала подруга-музыкантка парамедика Круть. С Марлен Маас пообщались журналисты "Суспільного".

Певица в Львове чувственно спела "Ой у лузі червона калина" на десяти языках, которыми раньше перевела песню для популяризации украинской культуры в мире. Когда-то эта композиция вдохновила гражданку Германии выучить новый язык.

"Было полномасштабное вторжение России в Украину. Это показывали нам по всем медиа. Я случайно услышала песню "Ой у лузі червона калина". Я не понимала текст этой песни, но она очень меня поразила. Я сделала перевод, поняла текст этой песни, содержание, и что мне нужно изучать язык этого народа, потому что это сильный и несгибаемый народ", – рассказала музыкантка.

Артистка ранее передавала помощь украинцам и волонтерила в Германии, приобщаясь к поддержке раненых героев. Однако приехать во Львов она решилась только прочитав письмо "Чеки".

"Видно масштаб этой войны вот здесь, на этом месте. Это люди, которые боролись за свободу, за справедливость, за демократичность не только своей страны, но и нас. Мне очень больно смотреть, наблюдать за этими всеми могилами", – сказала певица на месте, где покоятся герои.

Кроме "Ой у лузі", артистка также исполнила гимн Украины и украиноязычную версию культовой песни "Hallelujah".

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