Кастинг-директор Алла Самойленко объяснила, как европейские фильмы делают россиян героями: не видят опасности

Известная кастинг-директор Алла Самойленко обратила внимание на тенденцию в европейском кино, где российских героев показывают как жертв политических обстоятельств. По ее словам, такая драматургия формирует образ так называемых хороших русских и вызывает сочувствие зрителей на Западе. В качестве примера она вспомнила фильм греческого режиссера с участием актеров Чулпан Хаматовой и Григория Добрыгина, которые имеют статус иноагентов в России.

По словам Самойленко, ключевую роль в создании проекта сыграла латвийская компания, которая собрала значительное финансирование, в том числе и из российского фонда. Об этом Алла Самойленко рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Это история о семье, у которой тяжело заболевает ребенок. Он находится в таком состоянии, что нельзя транспортировать, а в это время родители переживают процесс выдворения из страны, – рассказывает Алла Самойленко. – После полномасштабного вторжения в Украину авторы еще больше обострили эту линию – подали этих персонажей как людей, которые бегут от политической ситуации в России. То есть фактически создали образ так называемых "хороших русских". И это, по моему мнению, чистая эксплуатация. Картина построена так, что вызывает очень сильное сочувствие к героям – через все эти драматические обстоятельства. При этом к проекту была привлечена продюсер из Эстонии, которая активно поддерживала Украину, собирала средства на помощь".

По словам Самойлеко, парадокс заключается в том, что на Западе часто не видят в этом проблемы: "Они не способны мыслить так, как мы, и не чувствуют опасности. Даже в балтийских странах, которые сейчас находятся под прямой угрозой вторжения, это ощущение не настолько острое, как у нас. В европейских странах живет много российских художников. Если взять, например, Польшу, то я знаю, что там немало российских актеров – у некоторых даже есть собственные дома. В частности, режиссер Иван Вырыпаев. Да, это не пропутинский человек, но, по сути, он остается пророссийским деятелем. И возникает вопрос: кого европейцы принимают, в каком количестве, с какими взглядами эти люди?".

По мнению кастинг-директора, во многих странах Европы до сих пор сильны стереотипы о российской культуре как о явлении "вне политики": "В западной среде к ним часто относятся обобщенно – как к "кинематографистам в состоянии риска". Не видят в них потенциальной опасности. Большинство считает, что мотив этих людей вполне чистый: мол, они сбежали от режима, не хотели воевать – и этого достаточно, чтобы воспринимать без оговорок. Европейцы не чувствуют угрозы от русской культуры. Отчасти потому, что существует много стереотипов ее восприятия – в частности, навязанных российской пропагандой о "культуре вне политики". Эта политика ведется десятилетиями – еще со времен Советского Союза, который активно продвигал свою повестку дня в разных частях мира. После распада СССР она никуда не исчезла".

