'Не удивлюсь, если Украина победит': иностранцы бурно отреагировали на выступление Артема Котенко в финале Детского Евровидения 2024. Видео

Выступление представителя Украины на шоу Детское Евровидение 2024 – Артема Котенко – поразило иностранцев. Еврофаны пророчат исполнителю победу через мощную песню и исполнение. Юноша представлял хит Hear me now.

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Артем Котенко выступал под 14-м номером и в то время соцсеть X "разрывалась" от комментариев с восторгом от его исполнения. OBOZ.UA собрал реакцию иностранных еврофанов.

В сети мгновенно начали появляться посты с реакцией иностранных слушателей. Украинец невероятно чисто и эмоционально исполнил трек Hear me now, ранее называвшийся "Дом".

"Артем отлично выступил!"

"Выступление Украины было просто WOW, не удивлюсь, если они победят".

"Украина? Очень хорошо. Может ли выиграть?"

"Будьте осторожны, ведь Украина, кроме обычных аккордов, привезла произведение, не имеющее прямых оппонентов в лайн-апе, и Артем покорил сцену Caja Mágica. ИМХО он является главным претендентом Испании на финальную победу".

"Выступление-победитель из Украины".

"Украина заслуживает победы в Детском Евровидении".

Отметим, что OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию Детского Евровидения 2024.

Как выступил Артем Котенко на сцене Детского Евровидения 2024 – читайте здесь. Отметим, перед финалом россияне устроили кибератаку на соцсети Евровидения, чтобы деморализовать представителя Украины. Этим Россия только доказала миру, какими коварными методами она действует.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит рейтинг участников Детского Евровидения 2024 за неделю до финала. Юные таланты из разных уголков Европы продемонстрировали свою силу голоса.

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