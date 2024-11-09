Шансы Украины высокие: как выглядит рейтинг участников Детского Евровидения 2024 за неделю до финала

Уже через неделю, а именно 16 ноября, в сердце Испании Мадриде состоится песенный конкурс Детское Евровидение 2024. Юные таланты из разных уголков Европы продемонстрируют свою силу голоса, а кто-то станет главным победителем шоу.

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Еврофаны традиционно делятся прогнозами конкурса. В частности, на сайте EurovisionWorld, где зрители делают ставки на конкурсантов, можно увидеть фаворитов шоу. В опросе, в котором приняли участие более 15 тысяч человек, лидирует представитель Португалии Виктория Николь – ее шансы, по мнению фанатов Детского Евровидения, составляют 25%.

В тройку лучших вошли также Испания и Армения, а четвертое место занял Артем Котенко из Украины. Топ-5 закрывает Эстония, тем временем в конце списка оказалась Сан Марино. Детальнее о десятке рекордсменов по мнению еврофанов – читайте дальше.

1 место – Португалия (Виктория Николь)

Виктория родилась в Венесуэле, Южная Америка, но с 2018 живет в Португалии. Будучи коммуникабельной и творческой девочкой, конкурсантка уже более 5 лет увлекается игрой на музыкальных инструментах, в том числе – на укулеле. Однако величайшей страстью Николь является пение.

Виктории всегда нравилось выступать, и одно из ее первых воспоминаний – это то, как она учила слова культовых хитов группы ABBA и устраивала шоу для своих двоюродных братьев и сестер. В 2024 году исполнительница победила на Детском Голосе Португалии, а вместе с тем получила шанс представлять страну на Детском Евровидении.

2 место – Испания (Хлоя ДелаРоса)

Хлоя ДелаРоса считает себя "кантистой" – это сочетание испанских слов "cantante" (певец) и "artista" (художник). Родившись в городке Гуаренья в Бадахосе, она начала демонстрировать свой талант в возрасте всего трех лет, танцуя на концертах, устраиваемых ее отцом-музыкантом.

Она получила широкое признание, публикуя музыкальные видео с братьями и сестрами, которые привлекли внимание популярных испанских артистов и помогли создать фан-сообщество в TikTok. Несмотря на свой юный возраст, Хлоя является постоянной участницей музыкальных фестивалей.

3 место – Армения (Лео)

Лео вырос в семье певцов, поэтому музыка стала неотъемлемой частью его жизни с самого раннего детства. Вкусы мальчика сформировались под влиянием семьи, и он любит всех культовых исполнителей: от Майкла Джексона и Фрэнка Синатры до современных звезд, таких как Джастин Тимберлейк и Бруно Марс. Лео мечтает пойти по следам чемпионки 2021 года Малены и победить на Детском Евровидении. Кроме музыки, юная звезда любит играть в футбол и читать.

4 место – Украина (Артем Котенко)

Артем из Ахтырки является преданным фанатом Евровидения с тех пор, как впервые увидел конкурс в 2019 году – общий просмотр стал ежегодной традицией для семьи Котенко. Впервые он попытался представить Украину на Детском Евровидении в 2023 году, попав в лонг-лист потенциальных артистов, и, несмотря на разочарование от того, что его не выбрали, он был полон решимости вернуться и победить в национальном отборе.

Молодой певец любит театр, игру на фортепиано и танцы. Несмотря на вызовы, связанные с жизнью в прифронтовом городе, Артем продолжает заниматься музыкой – иногда даже в укрытии, не давая своей страсти угаснуть.

5 место – Эстония (Аннабель)

Аннабель родилась и выросла вблизи Тарта. Девочка с раннего детства увлекалась музыкой, совершенствуя свой вокал и обучаясь игре на фортепиано. Она привлекла внимание всей Эстонии, выиграв престижный национальный песенный конкурс Tähtede Lava в 2024 году.

Кроме музыкальных талантов, молодая певица является опытной спортсменкой, которая добилась успеха в беге на 60 метров. Стремясь стать сильной и талантливой исполнительницей, Аннабель упорно трудится над своей музыкой, балансируя между любовью к природе и спортом.

6 место – Кипр (Мария Писсаридес)

Мария увлекается танцами с тех пор, как научилась ходить. В последние годы молодая киприотка испытывает свои силы в музыкальном театре, получая ведущие роли в разных постановках. Ее творчество распространяется на пение и написание песен – вместе со своей командой она получила признание на конкурсе Европейское радио 2023.

7 место – Нидерланды (Stay Tuned)

Группа Stay Tuned состоит из четырех участников: Кьяры, Инкар, Ника и Миучи. Кьяра играет в мюзиклах. Инкар родилась в Казахстане и являлась участницей известного голландского детского хора Kinderen voor Kinderen. Она любит танцевать, играть в теннис и кататься на конях.

Ник увлекается выступлениями на сцене, а в свободное время играет в хоккей на траве и занимается игрой на фортепиано. Миуча участвовала в голландском "Голосе страны", и, кроме пения, ей нравится играть в футбольной команде.

8 место – Грузия (Андрия Путкарадзе)

Андрия родился в черноморском городе Батуми, Грузия. Он начал петь в возрасте двух лет, впоследствии став участником вокального ансамбля "Дети моря", а затем овладел игрой на фортепиано в музыкальной школе. Уже будучи опытным музыкантом, его величайшим достижением на сегодняшний день является победа в телевизионном конкурсе талантов "RANINA". Когда он не занят выступлениями, Андрия можно найти за игрой в PlayStation с друзьями.

9 место – Франция (Титуан)

Титуан увлекался музыкой с самого детства. Парень не впервые будет выступать перед публикой, ведь у него уже был опыт – от публикации кавер-версий любимых песен на своем YouTube-канале до участия в детских шоу "Голос страны" и "Команда мечты".

10 место – Германия (Бьярн)

Бьярн родом из маленького городка Дипхольца в Нижней Саксонии. Он обожает выступать на сцене, сравнивая это с американскими горками и говорит, что бабочки в животе – это самое лучшее чувство.

Его первое крупное выступление состоялось, когда он спел песню Dance Monkey группы Tones and I перед толпой из 300 человек на спортивном мероприятии в возрасте 6 лет. Самым большим моментом для Бьярна стало участие в шоу "Голос Дети", где он дошел до полуфинала.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Артем Котенко дал оценку песням своих конкурентов на Детском Евровидении 2024 и рассказал, кто поедет с ним на конкурс. Подробности – в нашем материале.

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