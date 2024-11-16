Артем Котенко расплакался после выступления на Детском Евровидении 2024: зал неистовствовал, еврофаны в восторге от песни

Представитель Украины на Детском Евровидении 2024, 12-летний певец Артем Котенко выступил в финале песенного конкурса под номером 14. Юный артист исполнил композицию "Hear me now", которая изначально называлась "Дім", и вызвал бурные аплодисменты международной аудитории.

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Об этом стало известно OBOZ.UA в ходе просмотра трансляции. Впечатляющую композицию для исполнителя создала сонграйтер и продюсер Светлана Тарабарова.

Перед публикой Артем Котенко появился в белом костюме, гармонично сочетавшемся со свитером с пайетками. На сцену с юным певцом вышли четверо участников подтанцовки, которые придавали выступлению украинца особой динамики. Главным атрибутом команды стали светлые рамки с подсветкой, якобы символизирующие стены родного дома.

Исполнитель продемонстрировал невероятные вокальные данные и не оставил аудиторию равнодушной. В зале сразу раздались бурные аплодисменты, а Артем Котенко не смог сдержать эмоций. Со слезами на глазах и дрожащим голосом певец произнес: "Спасибо Европа. Я люблю вас!"

Были в восторге от выступления и зрители онлайн-трансляции песенного конкурса. В сети засыпали комплиментами Артема Котенко.

Напомним, песня "Hear me now", написанная на украинском и английском языках, напоминает миру, что россияне отбирают дома и родные города наших граждан. Эта композиция невероятно отзывается юному артисту, ведь он сам проживает на многострадальной Ахтырке Сумской области.

Первоначально песня называлась "Дім", однако команда решила сменить ее на англоязычный вариант "Hear Me Now" ("Услышьте меня сейчас"), чтобы лучше донести важный месседж европейским зрителям.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Россия устроила кибербуллинг 12-летнего Артема Котенко, чем в очередной раз доказала какими коварными методами действует.

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