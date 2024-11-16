Детское Евровидение 2024: начался финал песенного конкурса, где выступит Украина. Онлайн-трансляция с фото и видео

В Мадриде, Испания, 16 ноября в 19.00 начался финал песенного конкурса Детское Евровидение 2024, где выступит 17 юных участников. Украину представит 12-летний Артем Котенко из прифронтового города Ахтырка Сумской области.

Видео дня

Неизменным голосом конкурса станет Тимур Мирошниченко. OBOZ.UA ведет прямую трансляцию важнейших событий и выступлений всех финалистов конкурса. Ранее на YouTube появился влог из Мадрида, где еврофинам показали подготовку к финалу, переживания участников и генеральную репетицию.

Где смотреть Детское Евровидение 2024

Шоу можно посмотреть:

– на телеканале и сайте Суспільне Культура

– на сайте Детского Евровидения

– на Facebook-странице Евровидения Украина

– на YouTube-канале Детского Евровидения.

Ранее OBOZ.UA писал, как голосовать за Артема Котенко и что известно о выступлении украинца.

Онлайн-трансляция главных событий

19:20 – Третьей к зрителям вышла Николь Кабели с песней Vallëzoj. Эстонская исполнительница отказалась от помощи подтанцовки, поэтому все внимание было сосредоточено только на ее голосе и мимике.

19:16 – Второй зал покоряла представительница Эстонии Аннабель с лирической песней Tänavaad. Она поражала глубоким голосом и эффектным выступлением.

19:11 – На сцене участник из Италии со своей песней о пижамной вечеринке. Симоне Гранд зажег сцену на анлийском и итальянском языках, пока его подтянцовка имитировала бои подушками.

19:10 – Участники будут выступать в следующем порядке

19:03 – Зрителям представили всех участников этого года, которые выбегали в центр сцены со своим флагом.

19:00 – Шоу официально началось под слоганом "Цвети". На сцене появилась прошлогодняя победительница из Франции Zoe.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит рейтинг участников Детского Евровидения 2024 за неделю до финала. Юные таланты из разных уголков Европы продемонстрируют свою силу голоса, а кто-то станет главным победителем шоу.

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