'Не твое собачье дело!' Потап ехидно отреагировал на исчезновение своей звезды с Аллеи славы и пренебрежительно высказался о четырех коллегах

Продюсер и рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) саркастически отреагировал на то, что его имя убрали с "Аллеи славы" в Киеве. Как отметил артист, который пытается развивать карьеру за рубежом, он только начал привыкать, что "по нему ходят люди", а тут табличка исчезла с памятного места.

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Ехидный пост на русском языке Потап сделал на платформе Threads, обнародовав скриншот заголовка соответствующей новости. Он уже даже успел сформировать небольшой список младших коллег по цеху, которые могут занять их с Настей Каменских места на "Аллее славы".

"Блин, а я только-только начал привыкать, что по мне ходят люди. Threads, давайте решим, кому из артистов поставить звездочки вместо нас! Я начну: Brukylets (Иван Ищенко), Кажанна (Анна Макиенко), Шугар (Олег Шкарпета), Анна Тринчер", – написал продюсер.

Таким ироничным высказыванием Потап не на шутку разозлил пользователей сети. Многие юзеры начали отмечать, что им даже ходить по именной табличке рэпера на "Аллее славы" было противно, тогда как другие отмечали: большинство современных звезд украинской сцены с легкостью заткнут его за пояс.

"Потап, все потеряно для вас в Украине. Давайте в Америку, вы же там планировали стать мега звездой. Уже 3 года прошло, а что-то ни мега, ни звезды".

"Не волнуйся, Потап. По тебе уже давно не ходят – на тебе давно поставили крест".

"За образами Brukylets и Кажанны стоят невероятно талантливые артисты. Только "Чужію я" (совместная песня NAZVA и Brykulets. – Ред) на х*ю вертела все твое творчество. Иван может быть и веселым, и лирическим. Но при этом остается человеком. А ты же тоже вроде написал "Чумачечую весну" и "У мамы", но показал себя откровенным пид*расом. Поэтому, не твое собачье дело, кто займет твое место".

"Зря. По тебе даже ходить противно".

Напомним: о том, что имена Потапа и Настя Каменских исчезли с "Аллеи славы" стало известно 9 июня. Продюсер получил табличку в 2019 году, а в 2020-м рядом с ней появилась звезда певицы, однако теперь на их месте остались лишь следы в виде впадин на плитке.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Григорий Решетник оценил шансы Потапа стать новым "Холостяком" и озадачил заявлением о его личной жизни.

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