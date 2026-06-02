Григорий Решетник оценил шансы Потапа стать новым 'Холостяком' и озадачил заявлением о его личной жизни

Бессменный ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник впервые прокомментировал желание рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) стать главным героем популярного проекта. По словам телеведущего, ключевым условием участия является не публичный интерес и не пиар-составляющая, а реальный семейный статус участника.

Решетник отметил в комментарии "Насправді SHOW", что "прежде чем проситься на "Холостяк", нужно быть холостяком" и это должно касаться не только медийного образа, а реальной жизни. Этим шоумен намекнул на то, что заявление Потапа и Насти Каменских о разводе якобы является пиар-ходом.

Он добавил, что взрослые участники должны действовать сознательно, не строить пиар на личных отношениях и не использовать формат шоу как инструмент для информационных поводов. Также ведущий подчеркнул, что для проекта важно, чтобы у героя было "свободное сердце".

"Прежде чем проситься на "Холостяк", нужно быть холостяком. И не только в плане какого-то креатива, пиара, а по-настоящему. И поэтому взрослые ребята должны действовать сознательно и по-взрослому, и ни в коем случае не играть и не строить пиар-проекты на личных чувствах и отношениях. Поэтому в проект "Холостяк" хочет попасть каждый, но, как говорится, надо, чтобы сердце было свободно", – отметил Решетник.

Комментарий стал ответом на публичное заявление Потапа, который ранее обратился к Решетнику и выразил заинтересованность участием в новом сезоне "Холостяка". В посте на платформе Threads артист обратился к ведущему с вопросом о кастинге.

"А где можно пройти кастинг, чтобы стать следующим "Холостяком"? Григорий Решетник, напиши мне", – написал продюсер.

Впрочем, такая инициатива не нашла поддержки среди многих украинцев. В сети Потапа резко раскритиковали, а его возможное участие в шоу встретили волной ироничных комментариев. Пользователи шутили, что это может стать "первым сезоном без участниц" или что женщинам придется доплачивать за участие в проекте.

Как писал OBOZ.UA, за несколько дней до этого Потап и Настя Каменских объявили о разводе после многолетнего брака, однако уже позже удивили поклонников заявлением о творческом воссоединении и возвращении дуэта "Потап и Настя" после девятилетней паузы.

