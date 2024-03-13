Не только Павел Зибров: 5 главных усачей украинского шоу-бизнеса. Фото

Зачем мужчины носят усы? Ведущий эволюционный психолог современности Джеффри Миллер из Университета Нью-Мексико убежден, что на это есть две причины. Первая – для привлечения внимания противоположного пола. Вторая – для "отпугивания" соперников. То есть растительность на лице посылает сигнал потенциальным партнершам о зрелости и мужестве, а потенциальным соперникам – о силе и мудрости.

Среди украинских знаменитостей есть те, кто сделал усы неотъемлемой частью имиджа. Даже сложно представить, как бы они выглядели без этой "фишки". Кто эти красавцы? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Павел Зибров

66-летний украинский эстрадный певец и композитор Павел Зибров славится не только своим талантом, но и усами, которые носит из далеких 90-х. Он их настолько полюбил, что застраховал на 1 миллион гривен. А еще – посвятил им провокационную песню "Вуса-бренд", в которой девушки танцуют с приклеенными усами, а Павел поет: "У каждого в жизни свой соблазн: кто-то любит руки, кто-то любит глаза, а я всегда ловил девушек на усы". Кроме того, в одном из интервью артист признался, что его "фишка" играет большую роль в интимной жизни: "Усы помогают в любви, в сексе, в жизни. Это я откровенно говорю. И в постели особенно".

2. Владимир Ярославский

Украинский шеф-повар, известный как судья проекта "МастерШеф Україна", Владимир Ярославский в 2023 году отрастил пышные и изысканные усы, закрученные кверху. Прям как у настоящих украинских казаков! После этого подписчики в Instagram начали сравнивать его с писателем Тарасом Шевченко и художником Сальвадором Дали. Известно, что для Владимира важен не только внешний вид усов, но и запах. Мужчина ухаживает за ними с помощью ароматных средств с древесными и пряными нотками.

3. Михаил Ясинский

Продюсер украинской артистки Ольги Поляковой, менеджер, предприниматель в шоу-бизнесе, а также основатель компании Secret Service EA Михаил Ясинский тоже, как и Владимир Ярославский, частенько подкручивает свои густые усы кверху. Благодаря этому его образы выглядят статусно и брутально, а черты лица приобретают большую выразительность.

4. Дмитрий Каднай

Украинский артист Дмитрий Каднай, он же солист группы KADNAY, стал популярным после участия в шоу "Фабрика зірок-1". Тогда это был юноша с длинной и пышной шевелюрой. Теперь он изменился до неузнаваемости: носит короткую стрижку и отрастил густые усы. Прекрасное решение! Благодаря новому имиджу Дмитрий выглядит более маскулинно.

5. Владимир Завадюк

Украинский продюсер, а также руководитель департамента Big Brave Events и Big Entertainment Shows 1+1 Media Владимир Завадюк – еще один звездный красавец, которому невероятно подходят густые усы. Мужчина сделал их частью имиджа в далеком 2012 году, и до сих пор частенько наведывается к барберу, чтобы они выглядели ухоженно.

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