Не стеснялся даже жены: как Мэрилин Монро в откровенном платье поставила Хрущева в неловкое положение, а затем высмеяла его на весь мир

Американская актриса, модель и певица Мэрилин Монро стала главной иконой поп-культуры XX века. Звезду знали во всем мире благодаря культовым ролям в голливудских фильмах, а также новаторским подходам в сфере красоты, но, к сожалению, она не смогла оставить достаточно большое наследие, ведь преждевременно умерла 4 августа 1962-го в возрасте 36 лет. Тем не менее, будучи живой легендой своего времени, Мэрилин Монро имела возможность встретиться со многими влиятельными людьми, среди которых оказался и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

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В 1959 году советский лидер совершил исторический визит в США, в рамках которого посетил Twentieth Century Studios, где и пообщался с актрисой. Тогда Мэрилин Монро заставила государственного деятеля покраснеть, а после встречи отзывалась о нем не слишком положительно. Подробнее об этой ситуации читайте в материале OBOZ.UA.

В разгар холодной войны, которая длилась с середины 1940-х до начала 1990-х годов, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр пригласил в страну тогдашнего лидера СССР Никиту Хрущева, чтобы способствовать налаживанию отношений между государствами. Первому секретарю ЦК КПСС устроили поистине роскошный прием, в котором важную роль играла культурная программа. Мировые звезды буквально соревновались за возможность попасть на торжественное мероприятие с участием Хрущева в Twentieth Century Studios, тогда как для организаторов было важно, чтобы там точно появилась только одна знаменитость – Мэрилин Монро.

Сначала звезда не горела желанием посещать встречу, но когда ей сказали, что россияне восхищаются исключительно ею и Coca-Cola, она передумала. Актриса появилась на студии в облегающем черном платье с глубоким декольте, как ен попросили сделать заранее, более того, пришла на мероприятие за час до начала, хотя всегда опаздывала. Она выслушала речь Никиты Хрущева, которая, судя по архивным фотографиям, показалась ей довольно интересной, после чего лично пообщалась с ним.

Первому секретарю ЦК КПСС Мэрилин Монро представил бизнесмен Спирос Скурас. Артистка начала краткую беседу с Хрущевым фразой: "Мы, сотрудники Twentieth Century Fox, рады, что вы посетили нашу студию и нашу страну", которую выучила на русском языке, и пожала ему руку. Такой жест со стороны звезды произвел положительное впечатление на советского лидера, однако следующая фраза несколько изменила общее впечатление.

Во время торжественного обеда Мэрилин Монро прямо из-за стола обратилась к государственному деятелю и поинтересовалась: "Господин Хрущев, могу ли я рассчитывать на дружеский поцелуй от вас?". Первый секретарь ЦК КПСС, потрясенный таким вопросом, мгновенно взглянул на сидящую рядом жену и ответил: "Прошу прощения, но с моей стороны это было бы нескромно".

Однако, как вспоминала Мэрилин Монро, хотя Хрущев и сказал при избраннице, что не желает особого общения с ней, своими действиями демонстрировал совсем другое. Он проявлял к ней не просто вежливость, а внимание, как к женщине: "Это, пожалуй, самый важный день в истории киноиндустрии. Я почувствовала, что Хрущев меня полюбил. Когда меня ему представили, он улыбался больше, чем кому-либо другому. Он так долго и так крепко сжимал мою руку, что я подумала, будто он ее сломает. Думаю, это было лучше, чем целовать его".

А вот позже звезда довольно откровенно дала понять, что Хрущев ей совсем не понравился: "Он был толстым и уродливым, у него была бородавка на лице, и он рычал. Кто бы захотел быть коммунистом, имея такого президента?".

Стоит отметить, что встреча с Никитой Хрущевым – не единственный "советский след" в биографии Мэрилин Монро. Согласно документам, которые обнародовала Федеральная служба безопасности России, в 1955 году артистка хотела попасть в СССР. Знаменитость якобы обратилась в советское посольство в Вашингтоне через своего менеджера, чтобы получить соответствующую визу.

Однако в итоге Мэрилин Монро так и не пересекла границы Советского Союза. Из материалов ФСБ неясно, действительно ли звезда направила письмо с просьбой о выдаче визы в посольство, а если и так, то причины, по которым ей могли в этом отказать, остаются неизвестными.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что будущий фильм о Мэрилин Монро оказался в центре скандала из-за выбора главной героини. Культовую голливудскую блондинку должна сыграть Дакота Джонсон, которая в прошлом году получила антипремию "Золотая малина" как худшая актриса года.

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