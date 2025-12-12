Не пускали на сцену из-за веса: звезда 'Х-фактора', которую Иван Дорн публично оскорблял и заставлял худеть, изменилась до неузнаваемости

Украинская певица Валерия Симулик, более известная аудитории под псевдонимом Valeriya Force, кардинально изменилась со времен участия в музыкальном талант-шоу "Х-Фактор". Она вышла на сцену популярного проекта в 14 лет и подверглась критике со стороны тогдашнего члена жюри Ивана Дорна из-за веса, а теперь обновила имидж и выглядит впечатляюще.

Как поделилась артистка в интервью Маричке Падалко, в ее жизни было несколько случаев, когда ее упрекали из-за "лишних килограммов", и даже не хотели пускать из-за этого на сцену. Однако все эти слова не сломали исполнительницу, поэтому она продолжила заниматься любимым делом.

В 2014 году Valeriya Force решилась принять участие в проекте "Х-Фактор". Она талантливо исполнила композицию Adele – Set Fire To The Rain, но от звездного жюри услышала комментарии не только относительно своих вокальных данных, но и внешности. Иван Дорн сказал артистке: "Спасибо тебе большое за то, что ты такая, какая есть. Единственное, что до следующих наших встреч я бы хотел, чтобы ты немного работала над собой внешне. Надо похудеть".

Valeriya Force вспомнила, что услышав эти слова, не чувствовала отчаяния и злости. Будучи ребенком, она очень хотела попасть на шоу и думала, что для этого должна выполнять все указания тренеров. Однако, по словам исполнительницы, когда эту историю начали раскручивать работники телеканала, она уже чувствовала давление на себя.

Второй неприятный инцидент, связанный с весом Valeriya Force произошел, когда она была частью вокального ансамбля. Тогда преподавательница не разрешила артистке выходить на сцену, мол, она сильно выделялась среди других девушек.

"У нас был ансамбль с девушками из студии в Харькове. Руководитель по вокалу сказала мне: "Ты не можешь выйти на сцену, потому что другие девушки маленькие, а ты выделяешься". И она меня просто не пустила на сцену петь", – вспомнила исполнительница.

Как поделилась Valeriya Force, максимальная цифра, которую она видела на весах, составляла 86 килограммов. Артистка набрала этот вес из-за очень стрессового периода в жизни. Похудеть ей удалось благодаря постоянным тренировкам, а также полноценному принятию себя.

"Как я похудела? Я начала очень много тренироваться. У меня было по 3-4 занятия в день. Но мне кажется, что все больше зависит от психологии. Я себя настолько приняла, что даже забыла, что мне надо что-то в себе исправить. Я вообще перестала взвешиваться", – рассказала звезда "Х-фактора".

