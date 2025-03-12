В Латвии отменили концерт 'двойника' Юры Шатунова и назвали причину

В Латвии отменили концерты румынского певца Иона Ионице, известного как "двойник" Юрия Шатунова. Латвийские власти внесли его в список нежелательных лиц, запретив въезд в страну на неопределенный срок.

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Как сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, решение насчет Ионице принято 17 февраля 2025 года в соответствии со статьей 61 Закона об иммиграции. Эта норма позволяет латвийским властям ограничивать въезд иностранцев, если их деятельность противоречит интересам государства.

В министерстве также напомнили, что Латвия твердо поддерживает территориальную целостность Украины и решительно осуждает продолжающуюся с 2014 года российскую агрессию. В заявлении говорится, что организаторы концертов должны тщательно проверять репутацию и действия приглашенных артистов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Кто такой Ион Ионице и почему его концерты отменили

Ион Ионице – румынско-молдавский певец, получивший популярность в России в 2018 году, когда его представил продюсер Андрей Разин. Из-за сходства голоса и облика с покойным Юрием Шатуновым, Ионице получил прозвище "Юрий Шатунов из Молдовы". Его репертуар состоит преимущественно из хитов "Ласкового мая", которые он исполняет на гастролях за границей.

В январе 2025 года стало известно, что Ионице планирует провести тур по Латвии, в частности, в Даугавпилсе и Риге. Однако это вызвало волну обсуждений, поскольку артист исполняет преимущественно русскоязычные песни, что является чувствительным вопросом Латвии в условиях полномасштабной войны России против Украины.

Кроме того, концертная деятельность Ионице повлекла за собой правовые споры. Продюсер Андрей Разин заявил, что планирует подать в суд на организаторов его выступлений, поскольку тот использует песни "Ласкового мая" без официального разрешения. Разин намеревался потребовать по два миллиона долларов компенсации с каждой концертной площадки, где выступит Ионице.

Ситуация с Ионице – не первый случай запрета на концерты артистов, связанных с русскоязычной музыкой. Вместе с ним отменен концерт казахстанского певца Жандаурена Аблаева, который в 2024 году стал известен благодаря хиту "Дарите женщинам цветы". Его репертуар в Латвии охарактеризовали как "высокого качество российская эстрада".

Запрет концертов таких исполнителей – часть политики Латвии по ограничению влияния русской культуры и музыки в стране. Власти неоднократно отмечали, что не будут позволять артистам, пропагандирующим русскоязычный контент, проводить гастроли.

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