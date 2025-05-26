'Не могу поверить, что это было со мной': звезда сериала 'Кухня' оказалась в эпицентре обстрела и показала поврежденный дом родителей

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая долгое время жила и работала в РФ, однако после начала полномасштабного вторжения разорвала все связи со страной-агрессором, пострадала от российской атаки в ночь на 24 мая. Возле дома родителей звезды сериала "Кухня", где она находилась на момент обстрела, упал обломок воздушной цели, из-за чего там повылетали окна.

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Артистка показала жуткие кадры на личной странице в Instagram и призналась, что это был самый страшный день в ее жизни. Знаменитость добавила, что, к счастью, с ней и семьей все хорошо.

"Я не люблю жаловаться. Это не моя история. Но вчера был самый страшный день в моей жизни. Я до сих пор не могу поверить, что это было со мной, моей семьей и что это было так близко", – написала актриса.

По словам Екатерины Кузнецовой, во время воздушной тревоги она услышала громкий свист за окном, поэтому сразу побежала в комнату к маме, которая начала ее успокаивать. Уже через мгновение они увидели, что в дом напротив попал осколок. По словам артистки, после этого она с семьей сразу побежала к жилищу, чтобы помочь пострадавшим.

В частности Екатерина Кузнецова показала жуткие кадры, где можно увидеть большое количество пожаров и разбросанные фрагменты поврежденных домов. Также на камеру звезды попал момент, когда прямо над ней пролетел российский дрон.

Напомним, в ночь на 24 мая Россия устроила одну из самых массовых комбинированных атак на Киев и область. Враг применил около двадцати дронов-камикадзе типа "Шахед", а также баллистические ракеты. В результате обстрела пострадали люди, а в нескольких районах столицы и области зафиксированы разрушения.

Массированную атаку на Украину страна-агрессор повторила и в ночь на 25 мая. Россия применила 367 воздушных целей, среди которых 69 ракет и 298 дронов. Из-за террористической деятельности РФ 12 человек погибли, а более 60 пострадали.

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