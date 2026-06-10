Не могли оторваться друг от друга: Кэти Перри и Джастин Трюдо впервые появились вместе на красной дорожке. Фото

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые вышли на красную дорожку как пара во время кинофестиваля Трайбека. Политический деятель поддерживал звездную избранницу на премьере ее концертного фильма Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris и совсем не пытался скрыть романтических чувств.

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Позируя перед камерами фотографов, влюбленные почти все время держались за руки, обнимались, обменивались нежными взглядами и искренне смеялись, пишет People. Они не могли оторваться друг от друга и во время просмотра ленты.

Для премьеры своего фильма Кэти Пери выбрала изысканное белое платье в пол. Драпировка на талии прекрасно подчеркнула изящную фигуру звезды, а детали в виде роз добавили интересного акцента образу. Артистка собрала волосы в объемный пучок и оставила несколько свободных прядей возле лица, чтобы прическа выглядела более непринужденно.

Джастин Трюдо со своей стороны отдал предпочтение классическому образу. Он нарядился в черный костюм, который скомбинировал с белой рубашкой.

Как отмечает Page Six, когда влюбленные смотрели кинокартину Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, постоянно обнимались и радостно танцевали, а вот в конце фильма Кэти Перри растрогалась и не смогла сдержать слез. Певица вышла на сцену и поделилась подробностями турне в поддержку своего альбома "143", а затем трогательно обратилась к Джастину Трюдо.

"Я очень влюблена. Перед тем шоу в Париже я встретила любовь своей жизни, и это дало мне ощущение стабильности. Иногда мне нужно иметь опору, и то, что я наконец ее нашла, дает мне ощущение настоящей целостности", – сказала звезда.

Напомним, что первые слухи о романтических отношениях между Кэти Перри и Джастином Трюдо появились летом 2025 года. Сначала знаменитостей заметили вместе на прогулке, затем за совместным ужином, а со временем бывший премьер-министр Канады посетил концерт исполнительницы в Монреале. Несколько месяцев они никак не комментировали предположения о своем романе, но в декабре поделились рядом романтических фото, которыми подтвердили статус пары.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что эпатажная Кэти Перри кардинально сменила имидж ради Джастина Трюдо. Исполнительница отказалась от привычных для себя смелых образов, вместо этого выбрала сдержанный костюм.

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