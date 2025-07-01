Не любила Чарльза III, но терпела его измену: что известно о личной жизни принцессы Дианы, которой могло исполниться 64 года

1 июля 2025 года принцессе Диане могло бы исполниться 64 года. Но ее жизнь оборвалась 31 августа 1997 года в результате страшной автокатастрофы в Париже, когда автомобиль с ней и ее тогдашним любовником Доди аль-Файедом пытался оторваться от толпы папарацци. Они оба сидели на заднем сиденье непристегнутыми – и шансов выжить практически не имели.

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Ее смерть стала болезненным символом провала монаршей семьи в сохранении достоинства женщины, которую выбрали для наследника престола. Сказочная свадьба Дианы и принца Чарльза в 1981 году стала глобальным событием, но брак оказался обреченным – измены, холод, несовместимость и равнодушие со стороны королевской семьи превратили жизнь принцессы Дианы в личную трагедию. OBOZ.UA расскажет детали.

Несовместимость с первого взгляда

Диане Спенсер было всего 20, когда она стала женой 32-летнего Чарльза. Ее старшая сестра Сара познакомила пару в 1977 году, и хотя сначала все выглядело как идеальный союз, уже накануне свадьбы Диана хотела все отменить. Однако давление со стороны королевской семьи было непреодолимым. Впоследствии она признавалась, что в браке чувствовала себя одинокой и непринятой. А главное – принц Чарльз уже тогда был эмоционально привязан к Камилле Паркер-Боулз.

В 1986 году Чарльз возобновил роман с Камиллой, который, по многим данным, не прекращал даже после свадьбы. В этом же году Диана начала собственный роман с майором Джеймсом Хьюиттом. Но именно Чарльз первым публично признал супружескую измену. В 1994 году он признался в интервью, что изменял жене, потому что брак стал "безвозвратно неразрывным".

Диана же в легендарном интервью BBC в 1995 году на всю страну заявила: "В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно". Она рассказала о давлении, эмоциональном истощении, булимии и одиночестве. И прямо сказала: она больше не могла терпеть.

Чужая среди своих

Принцесса Диана никогда не чувствовала себя частью семьи Виндзоров. Некоторые члены королевской семьи, в частности леди Памела Хикс, обвиняли ее в холодности, эмоциональности и нежелании приспосабливаться. Диана называла семью Чарльза "рептилиями" и "немцами". А к самой королеве Елизавете II обращалась за помощью, однако это было бесполезно. По словам Ингрид Сьюард, королева была шокирована эмоциональными всплесками Дианы, но не знала, как реагировать.

Королева считала, что Чарльз должен самостоятельно уладить свои семейные дела. Но проблема была глубже: Чарльз и Диана были несовместимы – ментально, эмоционально и даже по поколениям.

Развод и надежда на новую любовь

После публикации книги Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст стало очевидно – брак развалился. В 1996 году пара официально развелась. Диана Спенсер потеряла титул "Ее Королевское Высочество", но оставила за собой имя принцессы Уэльской. Она получила миллионы компенсации, сохранила доступ к детям, но потеряла главное – веру в институцию, которая должна была ее поддержать.

Несмотря на все трудности, в этом браке родились двое сыновей – принц Уильям в 1982 году и принц Гарри в 1984-м. Диана посвятила себя материнству и сломала многие традиции. Она выбирала детям школу сама, сопровождала на прогулки, обнимала их на публике, что считалось неприемлемым для королевской семьи. Именно она сделала королевство немного человечнее, а принцесса Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, переняла несколько правил воспитания в свою семью.

В 1997 году она начала отношения с египетским бизнесменом Доди аль-Файедом. Их романтические фото на яхте вызвали резонанс в мировой прессе. Диана впервые за долгие годы снова улыбалась. Но внезапная смерть в туннеле у Сены снова превратила ее в символ – на этот раз жертвы публичной жизни, королевской холодности и предательства.

Камилла, монархия и тень Дианы

В 2005 году принц Чарльз официально женился на Камилле. На протяжении многих лет она оставалась непопулярной, особенно среди поклонников Дианы, которые видели в ней главную виновницу разрыва. Королева Елизавета II долго не принимала Камиллу, называя ее "аморальной женщиной". Лишь перед смертью дала молчаливое согласие на ее статус королевы-консортера.

Но даже на троне, уже как король Чарльз III, он не смог стереть память о женщине, которую любил народ – "принцессу сердец".

Диану хоронили как принцессу – с почетом, цветами и миллионами слез. Принц Чарльз сопровождал гроб вместе с ее братом и сыновьями. Но общество никогда не простило ему измены. Роман с Камиллой, а затем и женитьба в 2005 году оставили горький осадок. Ее называли "разлучницей", а Чарльза – тем, кто не смог полюбить и удержать лучшую женщину в Британии.

Ранее OBOZ.UA писал, что письмо принцессы Дианы, написанное через несколько дней после свадьбы с Чарльзом III, раскрыло ее "тайну". Даже принц Чарльз не смог так поддерживать ее, как один особенный человек в Букингемском дворце.

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