Не дает покоя даже после смерти. Экс-супруг звезды 'Все женщины – ведьмы' Шеннен Догерти пытается оспорить развод: зачем ему это

Бывший муж покойной американской актрисы Шеннен Догерти, фотограф Курт Исвариенко, подал в суд заявление с требованием оспорить бракоразводное соглашение, заключенное накануне смерти звезды. Соответствующие документы он подал 14 января в Высший суд Лос-Анджелеса, США.

Как пишут в People, речь идет о соглашении, подписанном Догерти 12 июля 2024 года, а Исвариенко – 13 июля, в день смерти актрисы, которая много лет боролась с онкологическим заболеванием. Несмотря на то, что развод фактически был завершен, бывший муж пытается поставить под сомнение его юридическую силу.

Согласно документам, которые получил источник, Исвариенко утверждает, что соглашение о разводе было подано "не в надлежащий суд". На этом основании он настаивает, что суд не имеет юрисдикции для принудительного исполнения его условий. Кроме того, он заявляет, что после смерти Догерти бракоразводный процесс должен был быть автоматически закрыт, а само соглашение – вообще не подаваться в суд.

Эти действия стали реакцией на заявление наследников актрисы, поданное еще в ноябре 2024 года. Тогда адвокаты Шеннен Догерти и доверенное лицо ее семейного траста Кристофер Кортаццо сообщили суду, что Исвариенко не выполнил ряд финансовых обязательств, предусмотренных мировым соглашением.

В частности, по условиям договора фотограф должен был продать дом Догерти в Техасе стоимостью около 1,5 млн долларов и поделить чистую прибыль поровну с наследством актрисы. В поданных документах отмечалось, что Исвариенко отказался выставлять недвижимость на продажу.

Также он должен был выплатить наследникам 100 тысяч долларов за выкуп доли Догерти в самолете Mooney M-20, однако, по утверждению адвокатов, удержал более 50 тысяч долларов после продажи самолета в августе 2024 года.

Помимо финансовых вопросов, сторона Догерти заявляла, что Исвариенко не вернул личные вещи актрисы, в частности ее фотографии, что также было отдельным пунктом сделки. В ответ на это в своем заявлении от 14 января Исвариенко поставил под сомнение полномочия Кортаццо представлять интересы траста и подавать соответствующие ходатайства.

Шеннен Догерти подала на развод с Куртом Исвариенко в 2023 году после 11 лет брака. Она заявляла, что узнала о многолетней измене мужа непосредственно перед операцией на мозге по удалению опухоли. Актриса также утверждала, что бывший муж намеренно затягивал бракоразводный процесс, надеясь избежать финансовых обязательств.

Как сообщал OBOZ.UA, Шеннен Догерти умерла 13 июля 2024 года в возрасте 53 лет после почти девятилетней борьбы с раком молочной железы четвертой стадии. Ее смерть наступила менее чем через сутки после подписания окончательных документов о разводе, которые теперь стали предметом нового судебного спора.

