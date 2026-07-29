Назад в СССР. В оккупированном Крыму призвали вывешивать "доски позора" для артистов: кого хотят заклеймить

Оккупационные власти Крыма, похоже, решили не просто вернуться в СССР, а сразу взять из советского прошлого все самое лучшее. Председатель подконтрольного Кремлю крымского парламента предложил создать "доску позора" для российских артистов, которые уехали из РФ и критикуют страну-агрессора.

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Об очередной инициативе, прямо напоминающей методы публичного осуждения советских времен, Владимир Константинов заявил в комментарии пропагандистским медиа. По его мнению, артистов, покинувших Россию и выступающих против ее политики за рубежом, следует публично клеймить, чтобы россияне знали, "чьи произведения они слушают".

"Артисты, которые предали свою родину и занимаются ее дискредитацией за рубежом, должны оказаться на доске позора. Люди должны знать, чьи произведения они слушают", – заявил представитель оккупационных властей.

Впрочем, одной доской позора Константинов решил не ограничиваться. Он также предложил навсегда лишить таких артистов возможности зарабатывать деньги в России. По его словам, они якобы променяли "ценности и интересы страны" на "дешевую и лицемерную похвалу западной публики".

Кого именно планируют размещать на таких "досках", Константинов не уточнил. Однако из его слов следует, что в список могут попасть российские актеры, музыканты и другие представители культуры, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину выехали из страны или публично осудили войну и агрессию Кремля.

Идея публично выделять "неправильных" артистов хорошо вписывается в общий курс российских властей на поиск внутренних врагов. Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что россияне, выехавшие за границу и, по мнению Кремля, "наносящие ущерб государству", не являются оппозиционерами, а "предателями и преступниками".

В России уже обсуждались и другие способы наказания тех, кто покинул страну. Среди возможных ограничений называли запрет на управление транспортом, приостановку прав на недвижимость и замораживание средств. Теперь к этому набору, похоже, решили добавить еще и проверенный советский инструмент – публичное унижение.

В СССР "доски позора" использовали для того, чтобы выставлять на всеобщее осуждение работников, которых обвиняли в нарушении дисциплины, пьянстве, "паразитировании" или других проступках. Рядом с досками почета с портретами лучших рабочих появлялись стенды с фотографиями тех, кого власти решили перевоспитать с помощью коллективного позора.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывший россиянин Макаревич поддержал киевлян на украинском языке после того, как поддержал пропаганду Кремля в вопросе о похищенном зерне.

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