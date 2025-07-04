Наталью Витренко заметили в Киеве за ручку с любимым: как сейчас выглядит главная сепаратистка Украины 2000-х. Фото и видео

Бывший народный депутат и лидер запрещенной Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко, которая была главной сепаратисткой нашей страны в 2000-х годах и активно продвигала пророссийские нарративы, засветилась в Киеве. Журналисты заметили 73-летнюю женщину вместе с любимым Владимиром Марченко в Печерском районном суде города Киева.

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Она полностью игнорировала все вопросы медийщиков и даже пыталась убежать от камер. Видео с сепаратисткой обнародовали на YouTube-канале ТСН.

В последнее время Наталья Витренко исчезла из публичного пространства, поэтому на этих редких кадрах видно, что она сильно изменилась. На пике карьеры экс-нардеп имела короткую стрижку, которую делала более объемной с помощью укладки. Теперь, похоже, она не так сильно переживает из-за своего внешнего вида, ведь просто собрала поредевшие волосы крабиком. В частности, видно, что за время отсутствия в инфопространстве Витренко значительно постарела.

Сепаратистка решила не комментировать вопросы ни о своей пенсии, ни об отношении к украинскому языку или войне, ни о причине, по которой пришла в суд. Однако журналисты выяснили, что она оспаривает штраф в размере 5100 гривен, который на нее был наложен в 2024 году. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выписало его из-за непредставления сепаратисткой отчетов о деятельности партии.

Стоит отметить, что Наталья Витренко была довольно влиятельной политической деятельницей конца 1990-х – начала 2000-х годов. Она активно продвигала на территории Украины "русский мир", организовывала референдумы для страны-агрессора, была искренней сторонницей Виктора Януковича, более того, была против вступления нашего государства в НАТО и ЕС.

В 2022 году Витренко даже пыталась оправдать наступление РФ, обвинив в начале полномасштабной войны США и Великобританию. Ранее она вела YouTube-канал, где распространяла пророссийский контент. Из-за такой деятельности экс-нардепа многие считали, что она переехала в Россию. Однако это оказалось не так и женщина живет в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Оксана Марченко пробила очередное дно и доказала, что нагло пропагандировала "русский мир" в Украине у всех на виду.

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