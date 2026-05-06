Наталья Валевская рассказала о закулисье 'Рождественских встреч' и настоящей Пугачевой: мы сидели как школьники, Боре Моисееву запретили материться

Украинская певица Наталья Валевская раскрыла интересные подробности подготовки музыкальных шоу российской исполнительницы Аллы Пугачевой "Рождественские встречи", которые оставались вне объективов камер. Как вспомнила артистка, примадонна всегда очень серьезно относилась к проекту, поэтому организовывала собрания для всех участников, где давала профессиональные советы и помогала коллегам раскрыть свой потенциал.

Видео дня

Более того, по словам Валевской, Пугачева не пропустила ни одной репетиции и фактически переживала с коллегами каждый элемент шоу. О закулисье "Рождественских встреч" она рассказала в интервью Наталье Влащенко.

"Алла Борисовна очень серьезно относится к самому празднику Рождеству. Она запретила уже покойному Боре Моисееву материться. Было собрание и Алла Борисовна произносила примерно такую речь: "Дорогие друзья, сейчас период чудес". Мы сидели как школьники возле примадонны и слушали. Я впитывала все как губка", – вспомнила артистка.

В 2009 году, когда Наталья Валевская приняла участие в "Рождественских встречах", шоу состоялось в киевском Дворце спорта. Тогда, по словам исполнительницы, репетиции проходили двое суток под ряд, а Пугачева присутствовала на каждой из них и даже была готова жертвовать собственным комфортом.

"Она сидела на льду. Она мерзла, но никуда не отходила. Ее прикрывали пледами, чтобы она совсем не замерзла, настолько она была вовлечена в процесс. Она каждому подсказывала, что делать, участвовала просто в каждом номере. Она помогала раскрыть сущность артиста с актерской точки зрения. Работала над произведением, как над маленьким спектаклем", – отметила певица.

Однако, как поделилась Валевская, далеко не все артисты получали удовольствие от работы с примадонной. Дело в том, что Пугачева могла менять репертуар посреди процесса подготовки к концерту, что вызывало у некоторых исполнителей откровенное сопротивление. Но сама Наталья Валевская искренне благодарна старшей коллеге за каждый совет.

"У меня был блокнот, куда я записывала все ее советы. Для меня это было обучение. Я до сих пор использую эти инструменты и ее наставления", – сказала артистка.

Кстати, за участие в "Рождественских вечерах" Наталья Валевская получила премию в размере 10 тысяч долларов. Она использовала деньги на развитие своей карьеры и создание нового репертуара.

Ранее OBOZ.UA писал, что народная артистка Украины Людмила Смородина рассказала о поведении Аллы Пугачевой на съемках новогодней картины в Киеве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!