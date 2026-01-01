'Режиссер от злости бросил трубку'. Народная артистка Украины рассказала о поведении Аллы Пугачевой на съемках новогоднего фильма в Киеве

Известная актриса, народная артистка Украины Людмила Смородина рассказала о тонкостях работы с российской певицей Аллой Пугачевой на съемочной площадке новогоднего мюзикла "За двумя зайцами". По словам артистки, несмотря на статус суперзвезды, исполнительница не демонстрировала никакой звездной капризности и вела себя с уважением к коллегам.

Видео дня

Артистки познакомились во время съемок фильма, где Пугачева исполняла главную роль – Прони Прокоповны, а ее жениха, цирюльника Свирида Голохвастого, сыграл Максим Галкин. Об этом Людмила Смородина рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса говорит, что Пугачева даже вернула ее на съемки после неожиданной травмы, сделав резкое заявление о замене партнерши.

"Когда мы начали сниматься, Алла Борисовна, как оказалось, заранее узнала обо всех актерах, – вспоминает Людмила Смородина. – Я играла одну из ее подруг, и, когда пришла на площадку, она уже знала, кто я, откуда, как правильно произносится моя фамилия. Это было очень приятно – чувствовалось уважение".

Так случилось, что после первого съемочного дня Смородина сломала ногу во время репетиции в театре. Актриса была уверена, что ее заменят, однако ситуация сложилась иначе: "После первого съемочного дня я сломала ногу. В театре репетировала "Ревизора": прыгала на скакалке, зацепилась и упала. Звоню режиссеру, говорю, что в гипсе. Он от злости просто бросил трубку. Я подумала: ну один съемочный день – переснимут с другой актрисой. Но уже вскоре мне звонят: "Завтра за вами заедет машина, привезут на съемочную площадку". Я была в шоке. Потом мне рассказали, что Алла Борисовна сказала: "Как это – переснимать? У меня прекрасная подруга! Ничего переснимать не будем. Поставите ей подушечку под ногу – и она сыграет". Так и было: меня буквально носили по площадке на руках. Подставляли подушку, я отрабатывала сцену, немного отдыхала – и снова переносили".

"В общении Пугачева не включала никакой звездности, – продолжила Людмила Смородина. – Помню, как она с юмором расспрашивала меня: "Ну как вы так ногу сломали?" Я ей ответила: "Режиссер захотел, чтобы я одновременно скакала на скакалке и крутила хулахуп на шее. Хорошо, что голову не сломала". Она смеялась и говорила: "Нет-нет, я для танцев – не подхожу". Ноги она берегла".

Также актриса призналась, что с радостью восприняла новость о том, что Алла Пугачева уехала из России в знак протеста против войны: "Когда я узнала, что Алла Борисовна уехала из России в знак протеста против войны, очень обрадовалась – значит, я в ней не ошиблась".

Напомним, мюзикл "За двумя зайцами" стал одной из самых известных новогодних телевизионных работ начала 2000-х и до сих пор вызывает интерес у зрителей благодаря яркому актерскому составу. В картине снялись Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Данилко, Анатолий Дяченко, Нина Шаролапова, Ольга Сумская, Олеся Жураковская, Людмила Смородина, Наталья Кудря, Тамара Яценко, Евгений Паперный и другие известные актеры.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Татьяна Шелига, которая тоже играла в мюзикле "За двумя зайцами", вспомнила совместную работу с Аллой Пугачевой. По словам Шелиги, Пугачева просила коллег на съемочной площадке в Киеве делать ей замечания, если та или иная сцена в картине выглядит недостаточно профессионально перед камерой: "Конечно, ее опасались все, начиная с администраторов и заканчивая продюсерами. Однако я лишь несколько раз за все съемочные дни видела ее недовольной, и все претензии – это было по делу, не звездные прихоти. С ней было комфортно работать, она вела себя тихо, работала наравне со всеми. После окончания съемок мы все собрались на фуршет – и она тоже пришла, сидела с нами".

Полное интервью с Людмилой Смородиной читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!